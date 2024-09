Fernanda Paes Leme encanta ao combinar look jeans com a filha

Ao escolher look jeans para evento, Fernanda Paes Leme encanta ao colocar roupa de tecido parecido na filha Pilar; veja que fofura

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao fazer mais uma aparição com sua filha Pilar, de 5 meses. Segurando a pequena, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, a famosa deu um show de estilo nesta quinta-feira, 19, ao surgir combinando look com a herdeira.

Pronta para curtir o Rock In Rio, a artista apareceu com a menina em seu colo e a dupla chamou a atenção ao apostar em roupas com o tecido jeans. Enquanto a mãe usou camisa de botões e saia, a bebê surgiu com um vestidinho mais claro.

Dando um show de fofura e charme, Pilar posou sorridente e com um laço na cabeça. "Dia 4 Rock in Rio", contou a apresentadora ao postar uma série de cliques no evento e deixando a foto com a filha para o final.

Ainda nesta quinta-feira, 19, Fernanda Paes Leme deixou os seguidores babando ao postar uma selfie combinando "careta" com a pequena. Com apenas cinco meses, a herdeira da famosa chamou a atenção ao bocejar no clique com a mãe.

Nas últimas semanas, a atriz levou Pilar para viajar pela primeira vez de avião e fazer sua estreia na praia. O local escolhido foi a Bahia, onde ela construiu uma casa com piscina e vista para o mar em Salvador. Recentemente, a artista fez um tour pelo local e impressionou ao exibir os detalhes da decoração com pedras diferenciadas.

