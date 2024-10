Fernanda Paes Leme divide clique encantador da filha, Pilar

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique da filha

Fernanda Paes Lemeexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Pilar, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

No clique publicado nos Stories do Instagram, a filha da atriz e apresentadora aparece esbanjando fofura ao surgir usando um macacão branco com bolinhas coloridas. Além disso, a bebê está com sua chupeta e segurando um brinquedo.

Ao dividir o clique encantador, Fernanda deixou um recado. "Bom dia, grupo que ama ver Pilar por aqui", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

A apresentadora tem dividido vários registros da herdeira nas redes sociais. Recentemente, ela mostrou Pilar curtindo o dia ensolarado com um chapéu e óculos escuros. A menina também aparece brincando no chão ao lado das filhas de amigas de Fernanda. "Vidão da Pipa", disse a famosa na ocasião.

Confira:

Pilar, filha de Fe Paes Leme - Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme reflete sobre desafios da maternidade

A atriz Fernanda Paes Leme abriu o coração ao falar sobre a experiência com a maternidade, algo novo em sua vida. Em entrevista ao programa 'Saia Justa', do GNT, a mãe de Pilar relatou a primeira vez em que precisou ficar alguns dias longe da filha para realizar um trabalho no Rio de Janeiro.

Fernanda também desabafou sobre os desafios que enfrenta como mãe. Ela ressaltou que não tem sido fácil, mas que está aprendendo diariamente. A atriz ainda falou a respeito da romantização da maternidade. "A Pilar nasceu e não foi tudo lindo e maravilhoso. É uma construção mesmo, temos que conversar ainda, porque existe este machismo, estigma, ciclo vicioso. Eu e Victor fomos nos ajustando. Ele ainda não fica muitas horas com ela. Mas eu já confio nele para muita coisa", declarou. Veja a entrevista completa!