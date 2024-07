Fabiana Justus revela que perdeu bebê em primeira gestação: 'Muito difícil'

A influenciadora Fabiana Justus abriu o coração e falou sobre o luto que enfrentou ao sofrer um aborto durante sua primeira gestação

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus dividiu com o público uma situação triste envolvendo sua vida pessoal. Nesta terça-feira, 30, durante um bate-papo com os seguidores em suas redes sociais, a filha de Roberto Justus revelou que sofreu um aborto durante sua primeira gestação.

Fabiana mencionou o assunto após uma internauta contar que estava passando pelo luto de perder um bebê. A famosa, então, desejou muita força à seguidora e contou que vivenciou algo semelhante no passado.

"Sinto muito! É muito difícil. Mesmo! Só quem passa pra saber. Muita força pra vocês", declarou a influenciadora. Em seguida, ela deu seu depoimento a respeito do ocorrido: "Eu perdi a minha primeira gravidez com 8 semanas", recordou.

"E foi depois de muitas tentativas, ciclos de tratamento e na primeira tentativa de FIV. Além de triste, foi muito frustrante. Porque fui da maior alegria (de ter conseguido engravidar depois de tanta dificuldade) para a maior tristeza de perder…", completou Fabiana Justus.

Casada com o empresário Bruno D'Ancona, a famosa é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, e de Luigi, de 11 meses. A herdeira de Roberto Justus, vale lembrar, realizou um transplante de medula óssea em abril deste ano.

Recentemente, Fabiana mostrou o crescimento de seu cabelo após o tratamento contra o câncer. "Começando a me enxergar com cabelo... ressignificar minha imagem mais uma vez! E estou curtindo viu?", escreveu ela na legenda da publicação.

Fabiana Justus revela que fará cirurgia

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores na rede social que está ansiosa por ter uma cirurgia esta semana. A herdeira de Roberto Justus então acalmou os internautas dizendo do que se trata e contando que a retirada do nódulo benigno não tem nada a ver com o câncer.

A empresária então explicou que o nódulo foi descoberto há anos em sua paratireóide e que terá que ser retirado por estar interferindo em algumas funções de seu corpo. A famosa então explicou que o tratamento contra a leucemia mieloide aguda pode ter influenciado nisso.

"É uma operação simples, graças a deus e não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de nada do que eu tive, eu já tinha, é um nódulo que eu tenho benigno, na paratireoide que é, fica ao lado da tireoide", esclareceu.

"Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do meu corpo, enfim, vou ter que tirar o nódulo, é uma cirurgia simples", comentou sobre estar ansiosa por esse momento.