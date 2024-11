Fabiana Justus brinca sobre filho se parecer com ela: 'Me deixa acreditar'

Em novas fotos com o filho caçula Luigi, Fabiana Justus brinca sobre ele se parecer mais com ela do que com o seu marido; veja

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou ao compartilhar novas fotos com o seu filho caçula, o pequeno Luigi, de um ano, fruto de seu casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona. Nesta segunda-feira, 10, a mamãe postou cliques do final de semana em família e brincou sobre o bebê ser a sua cara.

De rostinho colado, a herdeira de Roberto Justus apareceu com o menino no colo e falou sobre ele ser a sua cara. Nos comentários, os internautas então opinaram sobre o assunto, dizendo se realmente ela tem razão ou se Luigi se parece mais com o pai.

"Meu grudinho! A cara da mamãe (me deixa acreditar haha)", brincou ela sobre ele ser sua "xerox". A mãe dela, Sasha Chryzman, opinou. "Eu acho que o Luigi tem muito do Bruno, mas ele é muito parecido com você também! Os olhos dele são iguais aos seus", falou a vovó. "Ele parece com você também Fabi, acredite! Ele é tão lindo quanto você", escreveram.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus mostrou como Luigi também se parece com as irmãs gêmeas, Chiara e Sienna.

