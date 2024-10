Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues comemoram o primeiro mês da filha

A ex-BBB Andressa Ganacin mostrou os detalhes da comemoração intimista do primeiro mês de Sarah, sua filha com Nasser Rodrigues

A ex-BBB Andressa Ganacin encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração do primeiro mês de sua filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues.

Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa intimista, que foi decorada com balões, estrelas, nuvens e uma lua. Além disso, a celebração contou com um bolo em formato de coração, na cor lilás.

"Ontem comemoramos 1 mês da Sarah! 1 mês que conhecemos nosso maior amor! E uma vida inteira para comemorar a sua existência! Te amamos além do infinito filha!", declarou Andressa. "Da pra acreditar que já se passou um mês?", completou a ex-BBB.

Os internautas se derreteram com os post. "Passou muito rápido! Já já ele faz 1 aninho! Que princesinha", disse uma seguidora. "Parabéns Sarah! Deus abençoe hoje e sempre essa família tão linda", escreveu outra. "Passou muito rápido… Um mês de uma vida toda!! Muita saúde e amor pra essa família tão amada!! Viva a Sarinha!!", falou uma fã.

Sarah, vale lembrar, nasceu no dia 25 de setembro, mas Andressa e Nascer anunciaram sua chegada apenas no dia 9 de outubro. A bebê veio ao mundo prematura, em um parto feito nas 33 semanas de gestação. Com exclusividade para à CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou a ex-sister para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia.

Confira as publicações:

Andressa Ganacin detalha ida ao pediatra com a filha

A ex-BBB Andressa Ganacin usou seu perfil nas redes sociais nesta última quarta-feira, 16, para compartilhar que levou a filha Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, para a sua primeira consulta com a pediatra. A bebê, que nasceu prematuramente no dia 25 de setembro, ficou internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias.

Nos stories do Instagram, ela celebrou o crescimento da pequena. "Hoje o rolê está diferente: é dia da primeira consulta com a pediatra", escreveu ela. "Acabamos de voltar do pediatra. Ela engordou e cresceu e está com o peso ótimo. E é isso: um dia após o outro. Estávamos apreensivos [...]", contou. Veja o relato completo!

