Ex-BBB Maycon Cosmer anuncia que será pai pela primeira vez

Ex-BBB Maycon Cosmer revela que a esposa está grávida pela primeira vez e cita as opções de nome para o bebê

O ex-BBB Maycon Cosmer vai ser pai! Nesta semana, ele anunciou que sua esposa, Franciane de Souza, está grávida pela primeira vez. Os dois tentaram por 11 anos ter um bebê, e só agora tiveram sucesso na gravidez.

Em um vídeo nas redes sociais, eles mostraram a reação de Maycon ao receber a notícia da gravidez da amada. Ela entregou uma caixinha com uma mensagem para ele e mostrou o teste positivo da gestação.

Inclusive, os dois contaram que vão realizar o chá revelação nesta terça-feira, 13, na praia de Balneário Camboriú, e já contaram as opções de nome. O bebê poderá se chamar Thedos ou Pérola.

Maycon Cosmer relembra contrato com a Globo

O ex-BBB Maycon Cosmer voltou a falar sobre o seu contrato polêmico com a Globo após sua participação do Big Brother Brasil 24. Após sua eliminação, ele expôs o valor abusivo cobrado pela emissora para que os ex-BBBs pudessem fechar trabalhos de publicidade após sua passagem pelo reality.

Em participação do Selfie Service, programa de Lucas Selfie no YouTube, nesta terça-feira, 25, Maycon revelou pela primeira vez o valor que era cobrado pela Rede Globo por publicidades. Na ocasião, o 'tio da merenda' desabafou sobre a situação que passou após sua eliminação.

"Se eu tivesse poder financeiro pra isso, eu teria desistido [do contrato]. Eu não teria dado continuidade. Eu não sabia de tudo que eu passaria se eu não chegasse na final do programa, entendeu?", afirmou ele.

Maycon então falou sobre os meios que tentou encontrar para fazer dinheiro e as tentativas de tentar trabalhar com publicidade. "Aí vem uma outra situação depois, quando eu começo a chegar, a pipocar pra gente os possíveis contratos de publi, que aí foi aonde as pessoas brincaram, algumas pessoas falaram ‘alô grandes marcas’, os valores que estavam cobrando da gente era absurdo", contou.

Então, o ex-brother revelou o valor que a Globo cobrava em cima dos acordos de parcerias e publicidades. "R$60 mil uma publi", revelou Maycon, que ainda continuou. "Eu entendo meu lugar, já paguei pra estar nesse lugar [BBB]. Eu gastei um dinheiro, eu fui pra esse lugar pagando, então por que eu tenho que cobrar R$60 mil?", finalizou.