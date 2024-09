Esperando sua primeira filha, Duda Reis fala sobre seu peso na gravidez

Questionada quantos quilos já engordou até agora com a gravidez, Duda Reis falou sobre o assunto nesta terça-feira, 17, nas redes sociais

Nesta terça-feira, 17, Duda Reis tirou um tempinho de sua tarde para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada quantos quilos já engordou até agora com a primeira gravidez. A atriz está esperando Aurora, fruto de seu casamento com o cabeleireiro Du Nunes.

“Duda quantos quilos você engordou até agora? To com 7 meses aqui; ansiosa”, escreveu uma fã da atriz que respondeu que não está acompanhando o seu peso, apenas sua obstetra sabe, mas está saudável: “Minha amiga se eu te contar a verdade você não acredita… Eu estou passando é longe da balança. Claro que toda consulta que eu passo com a minha obstetra ela me pesa e vê tudo mas eu peço para não ver”, revelou.

“Se der ruim alguma coisa ela me avisa”, brincou, “E até agora tá tudo bem e maravilhoso, então eu acredito sabe? Porque se não a gente fica meio neurótica. Quando eu engravidei, eu estava abaixo do peso ideal pra minha altura e o peso saudável para uma gestação, então eu desencanei disso porque eu precisava chegar em um peso e, talvez, o meu ganho de peso seria um pouco diferente baseado nisso”, contou e ainda complementou que antes da gravidez ela estava muito abaixo do peso ideal.

Duda Reis revela problema no estômago durante a gestação

Depois de passar pela fase das náuseas durante a gravidez, Duda Reis pensava que não teria mais problemas estomacais até o nascimento da primeira filha. A atriz revelou aos seguidores que se enganou bastante sobre isso, já que começou a sentir muita azia, o que a impede às vezes de comer alguns tipos de alimentos.

"Cheguei no momento da gestação que muitos me disseram que iria chegar, o momento da azia. O enjoo passou. Gente, juro, parece que tem um vulcão dentro de mim cuspindo fogo. É muita azia com comidas aleatórias, nem é comida que dá azia normalmente. É um mal-estar o dia inteiro. Ainda é menos pior que enjoo", brincou Duda.

Em seguida, Duda contou que estava com desejo de comer tomates, um alimento que pode causar bastante queimação no estômado e, no caso dela, piorar a azia: "O que mais me deixa triste com a minha azia é que eu queria comer tomate com azeite, sal e vinagre. Se eu comer isso, acho que é daqui para o hospital. Queria muito... Não vou comer, né? Tudo que eu gosto de comer é ácido, meu pai amado", lamentou.