Duda Reis revela problema no estômago durante a gestação: 'Me disseram que iria chegar'

Grávida da primeira filha com Du Nunes, Duda Reis tem relatado aos seguidores como é a experiência pessoal dela com a gestação

Depois de passar pela fase das náuseas durante a gravidez, Duda Reis pensava que não teria mais problemas estomacais até o nascimento da primeira filha com Du Nunes, Aurora. No entanto, nesta terça-feira (27), a atriz revelou aos seguidores que se enganou bastante sobre isso, já que começou a sentir muita azia, o que a impede às vezes de comer alguns tipos de alimentos.

"Cheguei no momento da gestação que muitos me disseram que iria chegar, o momento da azia. O enjoo passou. Gente, juro, parece que tem um vulcão dentro de mim cuspindo fogo. É muita azia com comidas aleatórias, nem é comida que dá azia normalmente. É um mal-estar o dia inteiro. Ainda é menos pior que enjoo", brincou Duda.

Em seguida, Duda contou que estava com desejo de comer tomates, um alimento que pode causar bastante queimação no estômado e, no caso dela, piorar a azia: "O que mais me deixa triste com a minha azia é que eu queria comer tomate com azeite, sal e vinagre. Se eu comer isso, acho que é daqui para o hospital. Queria muito... Não vou comer, né? Tudo que eu gosto de comer é ácido, meu pai amado", lamentou a artista.

Duda Reis revela reação ao chá revelação da filha

Recentemente, em entrevista a CARAS Brasil, Duda Reis se abriu sobre o casamento com o empresário e cabelereiro, Du Nunes, e sobre a nova fase da vida com mãe. Grávida, a atriz descobriu recentemente que está à espera de uma menina, que se chamará Aurora.

Durante entrevista, Duda revelou que já sentia que seria uma menina, mas que o chá foi muito emocionante: "Foi inesquecível! Foi um dia cheio de amor, alegria e muita emoção. Confesso que sempre tive um palpite de que seria uma menina, eu sentia que seria, mas a confirmação foi um dos momentos mais especiais da minha vida. A energia estava incrível, e ter nossos amigos e familiares por perto tornou tudo ainda mais significativo".