Esperando a primeira filha, Graciele Lacerda revela quanto engordou na gravidez

Graciele Lacerda também contou o que achou de casamento surpresa com Zezé Di Camargo; eles oficializaram a união no dia do chá revelação

Graciele Lacerda, que está a espera da primeira filha, que se chamará Clara, descobriu o sexo da bebê em um chá revelação e se casou de surpresa com Zezé Di Camargo no mesmo dia. Em conversa com os seguidores do Instagram no último sábado, 31, e sanou algumas curiosidades sobre a gravidez

Ela contou que está com 21 semanas de gestação e engordou 10 quilos nesse período. Sobre o parto, disse não ter preferência pelo método, quer o que for mais seguro para si e para a bebê. A influenciadora nunca escondeu que tinha o desejo de ser mãe de uma menina, mas esclareceu que é proibido escolher o sexo do bebê no processo de fertilização in vitro.

"Ele [o médico] não escolheu o sexo, mesmo porque isso é proibido. Ele me perguntou quantos eu ia colocar. Como escolhi só um, fomos pela ordem de boa qualidade. Lá, os embriões têm classificações e, como eu estava mais preocupada em dar certo e saúde, pedi para colocar o melhor, sem saber o sexo", disse ela.

Além das curiosidades sobre a gravidez, a influenciadora digital também contou o que achou da surpresa no chá revelação. "Você gostou de ter se casado no chá revelação?", perguntou uma seguidora.

"Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar", respondeu a esposa do sertanejo.

Zezé Di Camargo abre sua intimidade e confessa sobre família

Zezé Di Camargo (61) e Graciele Lacerda (43) iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, o cantor abre sua intimidade e confessa sobre relação com a família: "Mais unida do que nunca".

O casal está à espera de sua primeira filha, a pequena Clara, eles tinham planejado uma festa para revelação do sexo da bebê, mas a celebração acabou se transformando — para a surpresa de todos, inclusive da noiva — em um casamento. Planejada pelo sertanejo com a ajuda da produtora de eventos Andréa Guimarães (51), a cerimônia emocionou os presentes.