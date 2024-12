Eliezer se derrete em novo vídeo do filho com Viih Tube: 'A cara do pai'

O influenciador Eliezer encantou ao compartilhar um novo vídeo fofíssimo do pequeno Ravi, seu filho caçula com Viih Tube

O influenciador digital Eliezer iniciou a sexta-feira, 20, encantando os seguidores com um novo registro fofíssimo de Ravi, seu filho caçula com Viih Tube. Por meio das redes sociais, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, compartilhou os bastidores de um ensaio newborn do pequeno.

No vídeo em questão, Ravi aparece deitado de bruços em um cesto personalizado para as fotos. Esbanjando fofura, o bebê foi filmado com as mãos no queixo enquanto dormia.

"Quem aguenta esse tamanho de bochecha. Não é a cara do pai?", escreveu Eliezer na legenda da publicação. O papai coruja, no entanto, não foi o único a derreter-se com o registro Ravi.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas e destacaram a fofura do pequeno, de quase 2 meses de vida. "Que lindeza! Pleno e abençoado. É a cara do pai mesmo", disse uma seguidora. "E a paz que o coração sente vendo esse vídeo?", falou outra. "Perfeição!", declarou uma terceira.

Vale lembrar que Ravi recebeu alta hospitalar recentemente e já está em casa com a família. O bebê precisou passar cerca de 20 dias internado na UTI após diagnóstico de enterocolite, que é uma inflamação no intestino. Além do pequeno, Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de 1 ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Como está Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer?

No início desta semana, o filho caçula de Eliezer e Viih Tube, o bebê Ravi, de 1 mês, teve uma nova consulta no médico apenas alguns dias depois de receber alta hospitalar. O menino ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo ao ser diagnosticado com quadro de enterocolite, que é uma inflamação nos intestinos.

Nas redes sociais, o pai dele comemorou o sucesso na evolução do filho, já que bebê foi elogiado pelos médicos. "Hoje foi o retorno do nosso pequeno guerreiro aos médicos e as notícias são as melhores. Ele está evoluindo muito bem", disse ele.

Leia também: Médico orienta cuidados com o filho de Viih Tube após alta hospitalar: 'É importante'