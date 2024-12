Viih Tube mostra bastidores do ensaio de Ravi: 'Milagre'

Em suas redes sociais, Viih Tube encantou os seus seguidores ao mostrar os bastidores do ensaio fotográfico do filho Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 19, a digital influencer realizou um ensaio de fotos para celebrar os primeiros dias de vida do filho Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. O bebê de um mês recebeu alta hospitalar recentemente após passar 20 dias internado na UTI com uma enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

Em seu Instagram Stories, Viih Tube fez questão de mostrar os bastidores do ensaio e se emocionou. "Obrigada, meu Deus, por estar vivendo todo esse milagre lindo", disse a mamãe coruja.

Eliezer também mostrou uma prévia das fotos em suas redes sociais e encantou ao exibir uma imagem em que a primogênita do casal, Lua, de um ano, aparece sorridente ao lado do irmão.

Cuidados com o pequeno

Filho caçula de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, de um mês, recebeu alta hospitalar no sábado, 14 de dezembro. O hospital divulgou um boletim médico sobre a alta hospitalar e informou que o bebê deu entrada no local com quadro de enterocolite. Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica sobre o assunto e reforça cuidados com o neném após a alta hospitalar.

Alguns dias após o nascimento, o pequeno Ravi precisou ser internado para cuidar da saúde. O filho de Viih Tube e Eliezer ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo e recebeu alta hospitalar no dia 14 de dezembro.

Segundo o Dr. Miguel Liberato, a enterocolite é uma inflamação aguda que acomete o intestino dos bebês. É uma condição mais incidente em recém-nascidos prematuros e com baixo peso ao nascimento, mas também pode acometer bebês que nasceram no tempo certo.

"Especialmente os que tenham alguma alteração cardíaca ou que passaram por situações que diminuem o fluxo sanguíneo adequado, e até mesmo com histórico de baixa oxigenação, por mais leve que seja, em algum momento", avalia.

O pediatra ainda reforça: "Grande parte dos pacientes identificados e tratados de forma precoce e que não necessitam de cirurgia apresenta evolução posterior favorável, sem apresentar novos problemas alimentares".

Sobre os cuidados com o neném após a alta hospitalar, o Dr. Miguel Liberato menciona que, quando o paciente está estável, é importante a alimentação com o leito materno para a maioria dos bebês após o quadro de enterocolite.

"Em maioria, vão evoluir muito bem, mas é importante o acompanhamento multiprofissional dessa família, avaliar se há necessidade de algum suporte nutricional específico e se, individualmente, há indicação de outra forma de alimentação que não o leite materno. É importante, como todo bebê, ter seu seguimento de ganho de peso acompanhando de forma regular, com intervalos determinados pelo pediatra", finaliza o especialista Dr. Miguel Liberato.

