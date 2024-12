Eliezer revela como foi o retorno do filho ao médico após alta hospitalar

Filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi passou por nova consulta médica poucos dias após receber alta hospitalar. Saiba como foi

Filho caçula de Eliezer e Viih Tube, o bebê Ravi, de 1 mês, teve uma nova consulta no médico apenas alguns dias depois de receber alta hospitalar. O menino ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo ao ser diagnosticado com quadro de enterecolite, que é uma inflamação nos intestinos. Ele recebeu alta no sábado, 14, e voltou para a clínica nesta terça-feira para uma consulta.

Nas redes sociais, o pai dele comemorou o sucesso na evolução do filho, já que bebê foi elogiado pelos médicos. “Hoje foi o retorno do nosso pequeno guerreiro aos médicos e as notícias são as melhores. Ele está evoluindo muito bem”, disse ele.

Ravi está em casa com a família e se recupera bem do quadro de enterecolite que o deixou na UTI pediátrica.

O diagnóstico de Ravi

Em um depoimento no último final de semana, a influencer Viih Tube contou sobre o diagnóstico do filho e o que viveram no hospital. "O hospital publicou um comunicado de alta e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. Muita gente falou: mas não era raro? Era raro para a idade dele. Enterocolite é raro para bebês atermos, que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é uma doença muito grave. A enterocolite necrosante muitos bebês passam e pode virar um caso cirúrgico", afirmou.

Então, ela afirmou que Ravi não teve a enterocolite necrosante, que é um dos casos mais graves. "O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia. Não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. A gente ficou por um fio. A gente rezava porque a todo momento poderia acontecer uma situação pior. Ele teve todos sinais nos exames de que era grave, poderia piorar. Foi muito assustador", declarou.

A estrela também negou os rumores de que teve alguma relação com o parto. "Não teve nada a ver com o parto. O Ravi nunca teve uma falta de oxigenação, a saturação nunca baixou. As pessoas confundem o desconforto respiratório que ele nasceu com o coração desacelerar e faltar o oxigênio, mas ele não teve. Ele teve um caso de enterocolite. De início, o caso mais grave é a infecciosa, causada por uma bactéria, um vírus, um parasita, então precisa descartar. Os exames dele nunca demonstraram que foi uma infecção. O hemograma nunca teve alteração. Apenas o raio-x. O Raio-x dele sempre foi caótico no abdômen. Sempre teve um monte de coisa grave. Conforme ele foi respondendo a tudo, os exames foram mudando, o antibiótico, o raio-x vai melhorando", afirmou.

E completou: "No final das contas, chegamos a conclusão de que pode ter tido um quadro infeccioso, mas o PCR nunca subiu. Eu, como mãe, não acredito que tenha sido infeccioso, os médicos nunca falaram isso, tá? Mas mostrou qeu ele teve um quadro alérgico. Existe uma condição da enterocolite ser induzida por uma alergia a proteína do leite de vaca. Chegou à conclusão de que ele tem alguma alergia severa. Provavelmente a enterecolite foi induzida por uma alergia severa que atacou o intestino dele. Uma alergia ao meu leite, era uma alergia muito forte. Não dá para saber ainda a qual proteína do leite, ou ao ovo, castanha, coisas que dão muita alergia e que eu comi demais. Alguma coisa desencadeou a alergia, uma APLV. Tem quadros muito perigosos, que foi o caso do Ravi. Pode ter sido alguma coisa cruzada da alergia com o infeccioso por ter chegado ao ponto de ser tão grave".

Leia também: Médica explica que motivo da internação de Ravi é raro em bebês como ele