Eliezer mostra momento divertido ao lado da filha Lua

Nesta sexta-feira, 3, o ex-BBB mostrou em sua conta no Instagram um momento mais do que divertido ao lado da filha Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Viih Tube, com quem também tem Ravi, de um mês.

Nas imagens, o famoso surgiu com o rosto todo pintado de maquiagem e fez caras e bocas ao lado da pequena, que se divertiu com a situação. "Como falar que é pai de menina sem dizer que é pai de menina", brincou ele na legenda da publicação.

Discussão

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de um mês.

Nesta sexta-feira, 3, o ex-BBB fez questão de mostrar que casamento não é um mar de rosas e filmou uma discussão que teve com a esposa. "Minha mulher jogando minhas coisas fora que eu não usei em 2024", começou ele, no vídeo publicado no Instagram Stories.

Ao perceber que estava sendo filmada, a influencer rebateu. "Você devia dar uma geral aqui também. O que a gente conversou em 1º de janeiro do ano passado? Se não usasse em um ano, ia ter que doar tudo", disse ela.

"Ela quer pegar as minhas coisas e doar sem a minha permissão. Só porque, segundo ela, as coisas estão lá no armário sem nunca terem sido usadas. Mas nem sempre que eu estou no banheiro você entra comigo, então como é que você pode afirmar que eu nunca usei as coisas?", questionou ele.

"Tudo inteiro, está tudo cheio, amor", respondeu Viih. "DR no primeiro dia do ano. Ela acha que eu sou acumulador e resolveu dar minhas coisas. Não gostou? Então dorme que amanhã é um novo dia. Casa vai", brincou ele.

