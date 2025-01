Eliezer mostra discussão com Viih Tube por motivo inusitado

Eliezer fez questão de mostrar em suas redes sociais que casamento não é um mar de rosas e filmou uma discussão com a esposa Viih Tube

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de um mês.

Nesta sexta-feira, 3, o ex-BBB fez questão de mostrar que casamento não é um mar de rosas e filmou uma discussão que teve com a esposa. "Minha mulher jogando minhas coisas fora que eu não usei em 2024", começou ele, no vídeo publicado no Instagram Stories.

Ao perceber que estava sendo filmada, a influencer rebateu. "Você devia dar uma geral aqui também. O que a gente conversou em 1º de janeiro do ano passado? Se não usasse em um ano, ia ter que doar tudo", disse ela.

"Ela quer pegar as minhas coisas e doar sem a minha permissão. Só porque, segundo ela, as coisas estão lá no armário sem nunca terem sido usadas. Mas nem sempre que eu estou no banheiro você entra comigo, então como é que você pode afirmar que eu nunca usei as coisas?", questionou ele.

"Tudo inteiro, está tudo cheio, amor", respondeu Viih. "DR no primeiro dia do ano. Ela acha que eu sou acumulador e resolveu dar minhas coisas. Não gostou? Então dorme que amanhã é um novo dia. Casa vai", brincou ele.

Perrengue

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar que está passando por uma situação delicada na mansão em que vive com a esposa, a influenciadora digital Viih Tube, e os filhos, Ravi, de um mês, e Lua Di Felice, de um ano.

Nos stories de seu Instagram, ele contou que a casa foi infestada por ratos e pediu ajuda aos seguidores para resolver a situação. "Ainda é 3 de janeiro e nosso 2025 já está assim...", iniciou ele, que compartilhou um vídeo mostrando as fezes dos roedores. "A casa foi tomada por ratos".

Ele ainda compartilhou um print de uma mensagem de Viih no grupo do condomínio. "Que seja maravilhoso para todos nós (o ano que segue). Sem cortar o clima, mas alguma casa aí também está alastrada de rato? Estamos penando para tirar eles", escreveu ela.

E Eliezer pediu: "Por favor, deixem aqui dicas do que podemos fazer para acabar com esses ratos. Já colocamos ratoeira, gaiola, caixa, túnel. Estou achando que eles escutam a gente e sabem que é armadilha porque não é possível", escreveu ele.

