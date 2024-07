Viih Tube revela se terá parto normal na segunda gravidez

Viih Tube está grávida do segundo filho, fruto do seu relacionamento com Eliezer, e revelou se o bebê vai nascer de parto normal ou cesárea

Viih Tube está à espera do seu segundo filho, que se chamará Ravi e é fruto do casamento da influencer com Eliezer. O casal já tem Lua, de um ano.

Nesta quarta-feira, 31, a famosa abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e um internauta quis saber se ela pretende ter o parto normal. Viih revelou que gostaria de tentar a via natural, mas acha que terá que fazer cesárea devido a posição do bebê.

"Eu gostaria muito, mas sinto que vai ser uma outra cesárea. Para quem não sabe, a Lua nasceu de cesárea porque ela ficou pélvica, sentada, e não me senti segura com parto pélvico, de bumbumzinho, ou a inversão, com uma manobra externa. Não me senti segura, e achei a cesárea a mais segura desses três caminhos que eu tinha", começou ela.

Em seguida, ela contou que Ravi também está sentado. "Dessa vez, o Ravi está sentado na mesma posição que a Lua, e não está saindo dessa posição. Meu obstetra já acha que meu útero tem um formato que talvez seja mais confortável de ficar sentadinho mesmo, muitas mães que tiveram o primeiro filho pélvico tem também o segundo pélvico. Se continuar assim, nem vou tentar normal, vou direto para a cesárea. Sinto que isso é mais seguro para mim e para ele. Não que seja o mais seguro, viu? Tem parto pélvico que dá super certo, manobra que dá certo, mas é como eu me sinto. Eu iria para a cesárea. Se ele virar, quem sabe venha normal? Se não, não", finalizou.

Briga

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais para dividir com os seguidores um relato inusitado envolvendo sua relação com Viih Tube. Em seu Instagram oficial, o ex-participante do BBB 22, da Globo, revelou que a esposa acabou 'brigando' com ele por um motivo inesperado. De acordo com Eliezer, tudo começou quando o casal estava conversando sobre a cerimônia de casamento na igreja. Os dois se casaram no civil em março de 2023 e pretendem subir ao altar em breve.

O ex-BBB, então, explicou que a 'discussão' começou após Viih Tube perguntar se o marido irá chorar no grande dia. "Eu e a Viih estávamos conversando sobre a festa do nosso casamento. Ela me perguntou se eu ia chorar quando ela entrasse vestida de noiva. Aí eu, coitado de mim, sem pensar, na inocência, respondi que acho que não", iniciou Eliezer.

"Meu Deus, acabou para ela, quase pediu o divórcio. Ela [perguntou]: 'Como assim acho que não? Vou entrar e sair mil vezes até você chorar porque não vou ser humilhada'", continuou ele, aos risos.