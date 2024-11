Eliezer atualiza estado de saúde do filho Ravi, internado na UTI: 'Doença rara'

O bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, precisou ser internado para cuidar da saúde. E neste sábado, 30, o influenciador contou como está o pequeno

Com apenas 15 dias de vida, o bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, precisou ser internado para cuidar da saúde. Na manhã deste sábado, 30, , o influenciador usou as redes sociais para desabafar e contou que o filho foi diagnosticado com uma doença rara, mas passa bem.

Nos stories do Instagram, ele iniciou agradecendo: "Eu quero agradecer por tudo o que vocês têm feito pela gente, todas as orações, todas as mensagens. Todo amor e carinho. Muito, muito, muito bonito isso. Eu acho que a gente nunca vai conseguir agradecer por esse amor com a gente e com os nossos filhos".

Em seguida, falou sobre a saúde do pequeno. "Eu sei que vocês querem saber notícias do Ravi. Ele está melhorando, ele está bem. Eu acho que essa é a melhor notícia que eu poderia dar. O caso dele tem sido bem desafiador para a gente e também para os médicos".

E continuou: "É uma doença rara para um bebê atermo e grave. Bebê atermo significa um bebê que não é prematuro. Até por isso é difícil e não consigo explicar. Nós estamos cada dia aprendendo um pouco. Mas o importante é que ele está bem. Mesmo sendo grave, mesmo sendo raro, ele está bem. Ele está bem. Isso é até espanto para os médicos... Porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores.Mas ele está respondendo bem".

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado e passa por cirurgia

O filho de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, nascido no dia 11 de novembro, está internado em um hospital em São Paulo. A notícia foi dada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles nesta quarta-feira, 27.

Segundo informações da jornalista, o bebê está desde domingo, 24, no Hospital Albert Einstein, onde também passou por uma cirurgia que teria durado várias horas. A assessoria do casal confirmou a história, mas disse que os ex-BBBs preferem ficar em silêncio no momento complicado.

Na última quinta-feira, 28, o influenciador usou as redes sociais para desabafar e contou que sua filha mais velha, Lua, de 1 ano, o surpreendeu ao perguntar pelo irmão.

