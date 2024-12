Ele cresceu! Filho de Viih Tube e Eliezer esbanja fofura em novas fotos

Viih Tube abre álbum de fotos do filho no leito do hospital enquanto se recupera e explode o fofurômetro ao mostrar o quanto ele já cresceu

A influenciadora digital Viih Tube explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos do filho Ravi, fruto do casamento com Eliezer. O bebê completou 1 mês de vida nesta semana e está internado em observação em um hospital de São Paulo há mais de duas semanas. Agora, a mãe coruja mostrou o quanto do bebê já cresceu.

Nas novas fotos, Ravi apareceu deitado no leito de um quarto no hospital enquanto observava a mamãe coruja. Ele usava um babador com seu nome e a marca de 1 mês de vida, além de desenhos de planetas.

Os fãs puderam ver o quanto ele já mudou a sua aparência desde que nasceu. “Mamãe também esqueceu de mostrar como eu estava lindo no meu 1º aniversário”, disse ela na legenda das fotos.

Por enquanto, Viih e Eliezer não revelaram qual é a previsão de alta de Ravi. Até agora, eles apenas falaram que os médicos avaliam o bebê para fecharem um diagnóstico de qual é a doença rara que ele tem.

Viih Tube e Elizer fizeram homenagens para Ravi

No dia 11 de dezembro de 2024, Viih Tube e Eliezer compartilharam declarações carinhosas para comemorarem o primeiro mês de vida de Ravi. "Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro! Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão! A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus! Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro. Meu peito ainda tá doendo de querer ir embora logo, mas sei que logo vai passar! Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversario hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta pra casa! Está perto eu sinto", disse a influencer.

E o pai coruja disse: "1 mês de vida do nosso pequeno grande Ravi. Como é que pode neh, um ser humano tão pequeno ter tanta força e ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. “Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas temos que confiar nos planos dele, pq são sempre os melhores”. Feliz 1 mês meu filho".

