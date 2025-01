Ele cresceu! Filho de Fernanda Vasconcellos surge grandão em nova foto

Fernanda Vasconcellos explode o fofurômetro ao compartilhar nova foto do filho, Romeo, de 2 anos, nas redes sociais. Veja o quanto ele cresceu

A atriz Fernanda Vasconcellos agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, ao compartilhar uma nova foto do seu filho, Romeo, de 2 anos. O menino é fruto do casamento dela com o apresentador Cássio Reis e apareceu grandão na nova imagem.

Na foto, o garotinho surgiu no colo da mãe durante dia de diversão ao ar livre e mostrou o seu cabelo loirinho.

“Amor, meu grande amor’, disse ela na legenda. Então, os seguidores elogiaram o menino. “Tá lindão o guri”, disse um fã. “Que príncipe”, afirmou outro. “Que mocinho mais lindo”, declarou mais um.

Fernanda Vasconcellos cogita voltar a fazer novela

Em entrevista no site Heloisa Tolipan, Fernanda Vasconcellos contou que cogita voltar a atuar em novelas. "Fazer uma novela agora seria um desafio grande, mas acho que não deixaria de ir. Amo meu trabalho. Sou tão apaixonada por ele que não conseguia dizer ‘não’ antes dessa parada que dei. E eu sei dizer ‘não’, mas gosto tanto do ofício que sempre via alguma possibilidade. Agora está pintando a vontade de estar na TV novamente", afirmou ela.

Inclusive, ela se sente segura em deixar o filho em casa para trabalhar. “Romeo já fica bem sem mim quando preciso trabalhar, e isso só acontece porque fiz esse movimento de ficar com ele nesses dois anos. Meu filho se sente seguro, sabe que vou, mas volto. Esse tempo foi importante para nós dois. Mas ainda vou com o coração apertado”, comentou.

Por que Fernanda Vasconcellos saiu da Globo?

A atriz Fernanda Vasconcellos abriu o coração ao falar sobre sua saída da TV Globo. A artista, que foi destaque em novelas de sucesso da emissora, contou que sua maior motivação para deixar o canal foi a vontade de experimentar personagens novos.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Fernanda explicou que decidiu se reinventar após interpretar uma série de 'mocinhas' nos folhetins da Globo; confira detalhes!

