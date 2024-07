Duda Reis lista motivos de enjoo na gravidez: 'A mamãe passou mal'

Grávida do primeiro filho, a atriz Duda Reis compartilhou os motivos que a fizeram enjoar na gestação e divertiu os seguidores

À espera do primeiro filho com Du Nunes, Duda Reis compartilhou com seguidores a experiência que teve com os enjoos da gravidez, nesta sexta-feira (19). A atriz listou os motivos que a fizeram sentir náuseas ao longo dos três primeiros meses, o que divertiu os seguidores.

"Essa mamãe passou mal demais. Assim foi o meu primeiro trimestre", escreveu Duda. Escovar os dentes, beber água, levantar da cama, abrir a geladeira e usas as escadas foram os principais motivos do enjoo, o que a atriz fez questão de retratar com bom-humor.

Além disso, a artista disse que os alimentos foram uma dificuldade no período, pois quase tudo criava o mal-estar, exceto por comidas ácidas como tomates e limão.

Nos comentários da pubicação, mães que acompanham a jovem se identificaram: "Eu enjoava com o cheiro da minha casa", relatou uma seguidora. "Tive enjoo com enxaguante bucal. Meu marido não podia usar que eu ficava enjoada. Até hoje tenho trauma até hoje e olha que meu filho faz três anos neste mês", disse a outra.

Além das histórias de grávida, os fãs também passaram a especular o sexo do bebê, muitos deles apontando que os enjoos são sinal de que a criança é uma menina: "Uma menina vem aí", opinou um usuário do Instagram. "Muito provavel que uma mini-Duda esteja a caminho. Mas, independente do que venha, que venha com saúde", comentou o outro.

Duda Reis faz reflexão

Nas redes sociais, a atriz tem dividido bastante da experiência como mãe de primeira viagem e mostra ansiedade pela chegada no filho. Recentemente, a artista compartilhou uma longa reflexão sobre os impactos da gravidez em sua vida:

"De todas as minhas versões, ser sua mãe é a minha favorita de todas elas! Meu pinguinho de gente, eu e seu papai pedimos tanto você para Deus, em todas as nossas orações e mal podemos esperar para sentir seu cheirinho, te pegar no colo, olhar nos seus olhinhos…", declarou ela.