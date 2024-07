Grávida, Duda Reis exibe barriga e faz reflexão: 'Minha versão favorita'

Grávida do primeiro filho, a atriz Duda Reis fez um texto reflexivo sobre a maternidade de primeira viagem e os efeitos dela em sua vida

Duda Reis compartilhou mais um clique do ensaio de gestante, que fez pouco antes de anunciar a espera do primeiro filho nas redes sociais, nesta quarta-feira (17). A atriz compartilhou uma foto conceito onde mostra a evolução da barriga e fez uma reflexão profunda sobre a nova fase da vida, comparando-a com outros momentos dela.

"De todas as minhas versões, ser sua mãe é a minha favorita de todas elas! Meu pinguinho de gente, eu e seu papai pedimos tanto você para Deus, em todas as nossas orações e mal podemos esperar para sentir seu cheirinho, te pegar no colo, olhar nos seus olhinhos…", escreveu a artista na publicação.

Em seguida, Duda fez uma menção religiosa sobre a presença dos filhos na vida dos pais: "O espiritismo diz que não são os pais que escolhem os filhos, mas são os filhos que escolhem os pais. Que simbólico. Obrigada por ter nos dado essa honra, bebê. Sua mamãe te ama muito!", escreveu ela na publicação.

Na imagem, a atriz posou de lado para exibir o ventre, vestindo um vestido preto longo e justo ao corpo. Nos comentários, fãs se derreteram pela nova mamãe: "Está sendo lindo acompanhar a Dudinha Mamãe", escreveu uma seguidora. "Mal vejo a hora desse bebê nascer", pontuou a outra.

Duda Reis anuncia gravidez

O bebê é fruto do casamento da artista com o cabelereiro Du Nunes. O matrimônio do casal foi realizado no fim do ano passado, através de uma cerimônia intimista. Apesar de ter pego os fãs de surpresa, Duda já havia contado aos seguidores que tinha ser mãe era um dos planos dela e do marido ainda para o ano de 2024.

Além da novidade, Duda também emocionou os seguidores ao compartilhar a reação do marido ao descobrir que seria pai pela primeira vez: "Eu vou ser papai? Eu estou tremendo muito", disse ele bastante eufórico com a novidade.