Duda Reis marca data do chá revelação do primeiro filho: "Vai ser um show"

Mais um chá-revelação vindo por aí! Grávida pela primeira vez, a atriz Duda Reis compartilhou que marcou a data do evento que vai contar se ela está esperando uma menina ou um menino. Nesta quinta-feira, 18, ela usou os stories do Instagram para falar sobre a novidade.

"Chá revelação oficialmente marcado, marcadíssimo. Vai ser no dia 28 desse mês. A gente não vai ficar ansioso sozinho, vocês vão ficar junto com a gente", anunciou ela. "Vamos saber juntos. Vai ser um show esse chá revelação", garantiu Eduardo Nunes, marido de Duda e pai do bebê. "Vai ser diferente de tudo já visto", completou a modelo.

Duda Reis fala sobre gravidez

Depois de anunciar que está grávida pela primeira vez, Duda Reis agradeceu o carinho que tem recebido de seus seguidores e adiantou detalhes do chá revelação. "Quero fazer de tudo possível. Vai ser esse mês, se Deus quiser. No final desse mês. Comecei a organizar tudo, vou atualizando vocês. Domingo a gente tem uma reunião presencial e eu vou contando pra vocês", revelou

Ela também contou que a gravidez foi planejada e que ficou emocionada ao ouvir o coraçãozinho de seu filho pela primeira vez, ao lado de seu marido, o cabeleireiro, Eduardo Nunes."Sempre tive o sonho de ser mãe, desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava muito com uma criança, e eu tenho certeza que era o meu primeiro bebê. Era louco, porque quando eu cresci e sonhava com ela, eu sentia muita saudade. Estou muito feliz", contou.

"Esse dia ficou e vai ficar tatuado na minha vida. No dia que eu fiz o ultrassom, eu e o Eduardo, quando ouvimos o coraçãozinho do nosso bebê, e vimos aquela pessoinha com bracinho, perninha, cabecinha, barriguinha, eu senti o maior amor da minha vida. Um amor que eu nem consigo mensurar, que eu nem sabia que era possível existir", completou ela.