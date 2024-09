A atriz e influenciadora digital Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais ao exibir a barriga de sua primeira gestação

Duda Reisencantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 23, ao compartilhar um registro exibindo sua barriga de grávida. A atriz e influenciadora digital está à espera de sua primeira filha, que se chamará Aurora, fruto de seu casamento Du Nunes.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece usando um look de ginástica. Em seguida, Duda levanta a camiseta e exibe a barriguinha, contando que entrará em breve no sétimo mês de gestação.

"Titias, olhem o tamanho que eu já estou! Já, já entramos no sétimo mês", escreveu ela na legenda da publicação, antes de ir para a academia se exercitar.

Recentemente, Duda falou sobre a escolha do nome de sua filha, Aurora. "Quem escolheu o nome Aurora? O papai ou a mamãe?", quis saber o seguidor. "Na verdade, fui eu. Eu sempre quis esse nome, desde que me entendo por gente. Quando eu era criança, dizia que teria uma filha chamada Aurora. E eu sempre soube que seria uma filha. Quando nos conhecemos, eu disse que teríamos uma menina primeiro, e o nome seria Aurora", explicou ela.

Duda Reis exibe a barriga de grávida - Foto: Reprodução/Instagram

Mais filhos?

Duda Reis está esperando Aurora, sua primeira filha, e nesta quarta-feira, 18, a atriz falou sobre os planos de ter mais filhos com o marido, Du Nunes. A atriz abriu uma caixinha de perguntas para conversas com seus seguidores, quando foi questionada sobre aumentar mais a família, e a atriz foi sincera da resposta e se depender dela o segundo baby vem logo mais.

"Pretendo ter filhos seguidos, na verdade. A gente sempre quis ter dois, o Eduardo está tentando me convencer a ter três. Mas o que a gente imagina: nos 10 meses de vida da Aurora, já preparar o segundo neném", explicou.