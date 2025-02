Dilsinho anuncia o nascimento de seu segundo filho com Beatriz Ferraz

Nas redes sociais, o cantor Dilsinho postou as primeiras fotos de seu filho com Beatriz Ferraz e celebrou o seu nascimento

O cantor Dilsinho usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para anunciar o nascimento de seu segundo filho com a sua esposa, Beatriz Ferraz.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista postou uma foto após o parto, com o bebê nos braços da mamãe, e outra dele com o herdeiro próximo ao seu rosto. "Filho, você chegou", escreveu o papai. Segundo a assessoria do artista, o menino se chama Kadu Ferraz Scher e veio ao mundo neste domingo, 2, às 20h58, no Rio de Janeiro, pesando 3.465 e com 49cm.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Deus é maravilhoso! Seja bem-vindo!", disse uma seguidora. "Ah que lindo, seja bem-vindo príncipe", escreveu outra. "Ahh meu Deus, que lindos! Deus abençoe vocês, família", desejou uma fã.

Dilsinho e Beatriz estão juntos desde 2011 e já são pais de Bella, de 3 anos. A mulher do artista também é mãe de Rômulo Ferraz, fruto de outro relacionamento.

Quem é a esposa de Dilsinho?

O cantor Dilsinho esbanjou romantismo nas redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar novas fotos com sua esposa, Beatriz Ferraz. Ele é discreto com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para celebrar o seu amor. Na imagem, ele e a amada apareceram abraçadinhos enquanto curtiam um dia ensolarado juntos. Na legenda, ele brincou: "Momento que eu pedi mais um filho".

Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está com Dilsinho desde 2011. Eles são pais de uma menina, chamada Bella. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta. Ela foi a primeira e única namorada dele e se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos durante um passeio no shopping. "Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava (...)", contou. Saiba mais!

