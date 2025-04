Médica explica como alimentação pode afetar diagnóstico de Vitória Strada: 'Precisa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi ressalta a importância de acompanhamento para disfunção tireoidal de Vitória Strada

Confinada no BBB 25, Vitória Strada (28) revelou ter a tireoide desregulada. O problema de saúde da atriz é considerado comum e, em diversos casos, pode ser afetado pela má-alimentação e privação de sono de qualidade, o que é bastante comum durante o confinamento no reality show.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica integrativa Olívia Grimaldi explica que o quadro que atinge Vitória Strada precisa de uma alimentação balenceada em seu tratamento . Além disso, ela afirma que o sono e a saúde mental também são aliados para os cuidados.

"A tireoide precisa de nutrientes específicos. Adotar uma dieta anti-inflamatória, com alimentos naturais, rica em vegetais, boas gorduras, fibras e livre de ultraprocessados é parte do tratamento. O mesmo vale para a qualidade do sono, a prática de atividades físicas e o cuidado com a saúde emocional", diz.

Grimaldi reforça que é importante ter o acompanhamento médico para que o diagnóstico seja tratado de forma individualizada. "Cada paciente tem uma história, um estilo de vida, um ritmo biológico. O protocolo precisa respeitar isso."

"O diagnóstico não é uma sentença. É um sinal do corpo pedindo atenção e equilíbrio. Com o olhar certo e um plano individualizado, é totalmente possível viver com mais energia, leveza e saúde verdadeira", acrescenta a especialista.

ENTENDA O QUE É A TIREOIDE

A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica localizada na parte frontal do pescoço, abaixo do pomo de Adão. Apesar de pequena, ela comanda funções importantes do corpo humano, como regulamento do metabolismo, ritmo cardíaco, temperatura corporal, memória, ciclo menstrual, funcionamento do intestino, colesterol e até mesmo o equilíbrio emocional.

