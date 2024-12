Cristiane Rozeira revela segunda gravidez da esposa: 'Nossa menininha vem aí'

A família aumentou! Jogadora do Flamengo, Cristiane Rozeira e a esposa são mães de Bento, de 3 anos, e estão à espera da segunda filha

A jogadora de futebol Cristiane Rozeira, do Flamengo, surpreendeu os seguidores no domingo, 22, ao anunciar que a esposa, Ana Paula Garcia, está grávida. As duas, que já são mães do pequeno Bento, de 3 anos, agora estão à espera de uma menina.

A notícia foi revelada através de uma foto fofíssima do primogênito na Disney, que na hora do clique estava usando uma camiseta com a frase 'irmão mais velho'. "Nossa menininha vem aí", declarou Cristiane na legenda da publicação em seu Instagram.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal e desejaram ainda mais felicidades com a chegada da caçula na família. "Que notícia maravilhosa meus amores", vibrou uma seguidora. "Que venha com muita saúde, Bentinho será um irmão mais velho maravilhoso", disse outra. "Parabéns para vocês! Que lindo completar essa família com uma menininha!", falou uma terceira.

Cristiane Rozeira e Ana Paula Garcia oficializaram a união em agosto de 2020 e, em setembro do mesmo ano, anunciaram a primeira gravidez. O pequeno Bento, agora promovido a irmão mais velho, nasceu em abril de 2021.

