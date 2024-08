Com vídeo fofo, Bruna Biancardi celebra mesversário de sua filha com Neymar

Com um novo vídeo fofo, Bruna Biancardi se derreteu ao comemorar os 10 meses de sua filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr

A pequena Mavie está crescendo! A modelo e influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores nesta terça-feira, 6, ao compartilhar um novo vídeo da filha. A pequena, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, está completando 10 meses de vida e ganhou uma declaração da mãe.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo da pequena dando seus primeiros passos. "10 meses da razão da nossa felicidade", escreveu ela. Como trilha sonora, ela escolheu a música Nossas Vidas do duo Mar Aberto.

Recentemente, Neymar mostrou que a pequena está quase andando sozinha.

Mavie (Reprodução/Instagram)

Amanda Kimberlly celebra o primeiro mês de sua filha com Neymar

No último sábado, 03, Amanda Kimberlly usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa intimista que preparou para comemorar o primeiro mês de vida de sua filha, Helena, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital exibiu o bolo branco com lacinhos rosas, além dos docinhos em formatos de bichinhos e quitutes como croissant recheado. A mesa também foi decorada com algumas flores. Veja as fotos aqui!

No mesmo dia, Neymar celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula. O atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram. "1º mês da Helena", escreveu Neymar, complementando a legenda com um emoji de coração vermelho. A pequena chegou ao mundo no dia 3 de julho e nasceu no Hospital São Luiz Star, localizado em São Paulo.

O craque apresentou a caçula poucos dias após Amanda Kimberlly dar à luz. No dia 19 de julho, ele compartilhou nas redes sociais as primeiras fotos da pequena Helena. Além de Helena e Mavie, Neymamr também é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.