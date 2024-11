Cheio de personalidade! Saiba o que diz o mapa astral de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Com personalidade repleta de 'emoção e sensibilidade', o mapa astral de Ravi indica que ele terá muitas qualidades e um futuro de sucesso; saiba mais

Na noite da última segunda-feira, 11, Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, chegou ao mundo! Em contato com a Quem, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari realizou o mapa astral do pequeno, que promete ser uma pessoa cheia de personalidade e talentos.

Apesar de ainda não mostrar o rosto do bebê, o casal de influenciadores compartilhou alguns detalhes sobre o nascimento do irmão de Lua. O caçula nasceu às 19h49, com 3,76 quilos e 49 centímetros. Pelo horário e data, Ravi é do signo de escorpião, com ascendente em gêmeos e Lua em peixes. Segundo a análise de Eunice, o menino é regido pelo elemento água, o que indica que ele será "todo emoção e sensibilidade".

A astróloga ainda explicou que pessoas regidas pelo signo de escorpião geralmente são "densas e profundas, conectadas ao mundo dos mistérios e do inconsciente". "Ravi é um menino orientado por suas emoções, é intuitivo e percebe as nuances da vida e das pessoas desde muito cedo. Ele pede ambientes calmos, seguros e silenciosos. Além disso, tem a Lua em Peixes, outro signo de água e o mais sensível de todos os signos do zodíaco. Ravi é artístico e vai mostrar suas habilidades criativas desde muito cedo", explicou a profissional.

Segundo Eunice, o ascendente em gêmeos e o Mercúrio em sagitário sugerem que Ravi não enfrentará dificuldades no aprendizado, nem na vida social e nos relacionamentos. "Ele traz o dom da comunicação e, certamente, vai começar a se comunicar mesmo antes de falar, com seus olhinhos vivos e inteligência ativa e acima da média. Ravi vai começar a falar e a andar muito cedo. Ele é comunicativo, cativante, sedutor e fará sucesso por onde passar", disse.

Na continuidade de sua análise, a astróloga já recomenda que Viih e Eliezer se preparem, pois, segundo o mapa astral, o caçula promete dar bastante trabalho. "Possui em seu mapa um aspecto que pode deixar seus pais de 'cabelo em pé' enquanto ele for criança. Ele traz o difícil aspecto de Plutão em tensão com Marte, que mostra que ele será dono de uma imensa força e poder, além de uma forte dificuldade de obedecer e cumprir ordens", explicou ela.

Para Eunice, um dos aspectos positivos do mapa astral do menino é a posição de Saturno, planeta da construção e da busca por estabilidade, na área da carreira. Segundo ela, esse posicionamento indica que Ravi tem carisma e potencial para iniciar sua vida profissional cedo, a exemplo da mãe, que se tornou uma youtuber de sucesso ainda na adolescência.

"Ele é uma pessoa que saberá exatamente o que quer, onde quer chegar e quem deve conquistar para alcançar seus objetivos. E, certamente, vai alcançar. Se ele fizer da intuição e da sensibilidade os seus guias, pode galgar montanhas muito altas, mesmo que íngremes e conquistar o que estiver e o que não estiver ao seu alcance", finalizou a astróloga.

