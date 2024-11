Carol Sampaio batiza o filho aos pés do Cristo Redentor: 'Abençoado'

A empresária Carol Sampaio compartilhou um vídeo com os detalhes do batizado do filho, Antonio, que aconteceu no Cristo Redentor

Carol Sampaio usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para mostrar os detalhes do batizado de seu filho, Antonio, de sete meses, fruto de seu casamento com o chef Frederico Xavier. A cerimônia aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar o vídeo do batizado no feed do Instagram, a empresária falou sobre o dia especial. "Esse foi, sem dúvidas, um dos dias mais emocionantes da minha vida. Ver o nosso pequeno crescendo, recebendo tanto amor e carinho me deixam tão feliz e realizada", afirmou a famosa.

"Agora, mais do que nunca, abençoado por Papai do Céu e por 3 pessoas que são muito especiais pra mamãe, Padre Omar, Padre Jorjão e Padre Marcus Macedo. Aliás, que sorte a minha ter vocês nesse dia tão importante!", acrescentou.

"Que você sempre tenha a fé com você, meu filho. Que assim como é com a mamãe, ela te guie para os momentos felizes e te fortaleça nos difíceis. E que Nossa Senhora sempre te cubra com o sagrado manto. Te amo mais que tudo!", finalizou.

Carol Sampaio combina look com o marido e o filho durante viagem

Recentemente, Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de registros de sua viagem em família. A empresária curtiu um período de férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, ao lado do marido, chef de cozinha Frederico Xavier, e do filho do casal, Antonio.

Para aproveitar o dia ensolado em meio ao cenário paradisíaco, os três surgiram combinando o look. Carol usou um maiô com algumas folhas e flores, enquanto Frederico e Antonio usaram roupas com a mesma estampa. Ao postar os registros da família em seu perfil no Instagram, Carol celebrou a viagem. "Oi, Milagres. Chegamos", escreveu ela, recebendo diversos elogios nos comentários. Veja as fotos!

