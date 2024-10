Carol Sampaio combina look com o marido e o filho durante viagem

A empresária Carol Sampaio encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua viagem ao lado do marido e do filho

Carol Sampaioencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de registros de sua viagem em família. A empresária está curtindo um período de férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, ao lado do marido, chef de cozinha Frederico Xavier, e do filho do casal, Antonio, de seis meses.

Para aproveitar o dia ensolado em meio ao cenário paradisíaco, os três surgiram combinando o look. Carol usou um maiô com algumas folhas e flores, enquanto Frederico e Antonio usaram roupas com a mesma estampa.

Ao postar os registros da família em seu perfil no Instagram, Carol celebrou a viagem. "Oi, Milagres. Chegamos", escreveu ela, recebendo diversos elogios nos comentários. "Baby ta feliz! Muito lindo e fofo", disse uma seguidora. "Num to guentando essa família toda na mesma padronagem", escreveu outra. "Amei o look combinando", confessou uma fã.

Essa não é a primeira vez que a famosa aparece combinando o look com o filho. Recentemente, Carol postou fotos usando uma blusinha de alça e um shorts marrom com estampa de urso. Já Antonio posou um macacão do mesmo modelo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Sampaio (@sampaio_carol)

Carol Sampaio reflete sobre maternidade aos 42

Conhecida pelo trabalho no setor de eventos, Carol Sampaio encontrou na maternidade a realização de um sonho. A promoter deu à luz Antonio, fruto de seu casamento com o chef de cozinha Frederico Xavier, em abril e, agora, reflete sobre como o momento transformou sua vida.

"Estou completamente apaixonada pela vida de mãe, é o melhor evento que já fiz na vida, a coisa mais gostosa que já vivi", assegura Carol Sampaio, em entrevista à CARAS Brasil. "Também é um aprendizado diário, desafios sempre vão existir. Vou me descobrindo mãe a cada dia."

A promoter diz que o primeiro filho chegou no momento certo. Apesar de não ter parado de trabalhar de forma on-line desde o nascimento do bebê, ela conta que aprendeu a importância de desacelerar para se dedicar a Antonio. Confira a entrevista!