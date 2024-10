Carol Sampaio reflete sobre maternidade aos 42: 'Melhor evento que já fiz na vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, a promoter de eventos Carol Sampaio conta como tem sido os primeiros meses com o filho, Antonio

Conhecida pelo trabalho no setor de eventos, Carol Sampaio (42) encontrou na maternidade a realização de um sonho. A promoter deu à luz Antonio, fruto de seu casamento com o chef de cozinha Frederico Xavier (37), em abril e, agora, reflete sobre como o momento transformou sua vida.

"Estou completamente apaixonada pela vida de mãe, é o melhor evento que já fiz na vida, a coisa mais gostosa que já vivi", assegura Carol Sampaio , em entrevista à CARAS Brasil. "Também é um aprendizado diário, desafios sempre vão existir. Vou me descobrindo mãe a cada dia."

A promoter diz que o primeiro filho chegou no momento certo. Apesar de não ter parado de trabalhar de forma on-line desde o nascimento do bebê, ela conta que aprendeu a importância de desacelerar para se dedicar a Antonio.

Leia também: Carol Sampaio encanta ao mostrar o rosto do filho em festa de 'mêsversário'

"Veio na hora certa, a maturidade me fez saber parar. Eu não saberia no passado. Estar mais calma, me dedicar mais a esse momento. Já construi algumas coisas que eu considero fundamentais para poder me permitir e tirar um pouco o pé do acelerador", diz.

Ela, que está por trás de eventos como Lollapalooza, Rock in Rio, Baile da Vogue e Cirque du Soleil, afirma que pôde contar com sua equipe no período de licença. "Tive maturidade o suficiente para entender que há 26 anos eu vivo para os outros, e que nesse momento, eu tenho um serzinho especial que depende de mim."

Já nas redes sociais, a promoter deixa os fãs e seguidores derretidos com cliques em família. Recentemente, eles estiveram na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e compartilharam registros de fofura do bebê, que já completou seis meses de vida.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAROL SAMPAIO NO INSTAGRAM: