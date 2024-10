Neymar Jr encanta ao compartilhar cena fofa com Mavie e Bruna Biancardi

Neymar Jr compartilha seu lado paizão e encanta ao registrar momento especial com a filha Mavie e a namorada Bruna Biancardi

Na noite da última segunda-feira, 15, Neymar Jr encantou seus seguidores ao compartilhar uma cena adorável com sua filha, Mavie, e sua namorada, Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o jogador de futebol publicou um clique das duas dormindo em seus braços, e mostrou que está aproveitando ao máximo os momentos em família.

Nos stories do Instagram, Neymar, que está na Arábia Saudita para treinar e se preparar para seu retorno aos campos após uma lesão, mostrou que está muito bem acompanhado. No clique, ele aparece deitado ao lado da filha, Mavie, de apenas um ano, e da namorada, Bruna, que dormem tranquilamente sob a presença do atleta.

Em pouco tempo, o registro fofo viralizou nas redes sociais, e o craque recebeu inúmeros elogios por sua postura. Focado na família, Neymar tem mostrado estar cada vez mais dedicado aos momentos com a namorada e a filha. Vale lembrar que recentemente, o jogador curtiu uma viagem especial para celebrar o aniversário de Mavie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DA FAMA (@gossipdafama)

Devido à agenda de trabalho, Neymar e Bruna decidiram reunir amigos próximos e familiares em um resort em uma ilha na Arábia Saudita. O casal aproveitou dias de muita diversão, com festinhas, praia e várias brincadeiras para celebrar o primeiro ano de vida da pequena Mavie. Nas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou fotos do evento.

Vale ressaltar também que a pequena ainda terá uma comemoração aqui no Brasil, em novembro. No próximo mês, Neymar, Bruna e Mavie devem desembarcar na terra natal para uma nova celebração. Embora ainda mantenham mistério sobre os detalhes da festinha da herdeira, já revelaram que escolheram o tema.

Novas fotos da filha caçula de Neymar Jr encantam a web:

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena, de 3 meses de vida, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao aparecer em novas fotos compartilhadas pela família. Em celebração ao Dia das Crianças, a mãe dela, Amanda Kimberlly, o pai e também a avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilharam fotos da menina no Instagram.