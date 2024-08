Bruna Biancardi explica decisão de não beijar Neymar Jr em público: “Não pode”

É proibido? Bruna Biancardi explica por que evita beijar e andar de mãos dadas com Neymar Jr durante temporada na Arábia Saudita

Prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal, Neymar Jr está passando uma temporada na Arábia Saudita com a namorada, Bruna Biancardi, e a filha, Mavie. Em suas redes sociais, a influenciadora digital respondeu a perguntas sobre os costumes por lá e explicou por que evita demonstrar afeto em público, como andar de mãos dadas e beijar o jogador.

Através dos stories no Instagram, Bruna abriu uma caixinha de perguntas para responder aos questionamentos dos seguidores sobre as diferenças culturais. Embora tenha esclarecido que nunca enfrentou preconceito por ser estrangeira, ela destacou que alguns costumes são bastante rígidos e precisam ser respeitados.

Além de esclarecer que precisa cobrir os ombros e o colo para sair, Biancardi contou que evita demonstrar afeto com Neymar: “Gente, pelo que sabemos... eu também não sou nenhuma expert na cultura deles, eu sei pelo que me falam e pelo o que eu vejo. Realmente as pessoas andam aqui de mãos dadas, alguns casais sim e outros não”, iniciou.

“Eu acredito que possa, já que tem gente que anda. A gente fica meio perdidos às vezes se dá a mão ou se não dá, depende do lugar que estamos”, Bruna explicou e falou que evita demonstrações grandiosas: “Não pode demonstração de carinho como grandes demonstrações, falando assim com base no que eu vejo e no que me falaram”, disse.

“Então a gente evita, né? A gente não se beija em público, a gente às vezes no máximo anda de mãos dadas e é isso”, Bruna afirmou que ela e o namorado buscam respeitar as tradições sauditas, embora ainda não tenham certeza sobre o que é mito. Ela explicou que segue as orientações de quem mora na região e se baseia nas observações do que vê no dia a dia.

Bruna Biancardi fala sobre tradições sauditas - Reprodução/Instagram

Vale destacar que Bruna Biancardi revelou que reatou seu relacionamento com Neymar em julho deste ano. Eles tinham colocado um ponto final no namoro em novembro de 2023: “Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta”, ela falou em suas redes sociais sobre a reconciliação.

Bruna Biancardi recebe visitas na Arábia Saudita:

Neymar Jr está prestes a retornar aos campos com seu time, o Al-Hilal, na Arábia Saudita. Por isso, ele está passando uma temporada por lá ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos mostrando a visita de amigos e familiares durante sua estadia nos Emirados Árabes.