Bruna Biancardi revela momentos especiais com Mavie no Brasil: “Vê se eu aguento?”

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi abre álbum de fotos de momentos especiais com familiares e amigos ao lado de Mavie no Brasil

Nesta quinta-feira, 26, Bruna Biancardi compartilhou momentos especiais com a filha, Mavie, durante sua passagem pelo Brasil. Em suas redes sociais, a influenciadora digital abriu um álbum de fotos ao lado de familiares e amigos, com direito a festas, passeios e, claro, muitos mimos para sua herdeira com Neymar Jr, que está prestes a completar um aninho.

Para quem não acompanhou, Bruna havia passado uma temporada Arábia Saudita com o namorado, Neymar Jr. Neste mês, ela retornou à terra natal para cumprir alguns compromissos profissionais e claro, aproveitar a família. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital dividiu ‘Um Dump dos dias gostosos” no Brasil.

Entre os registros, Bruna mostrou a herdeira sendo mimada pelos avós, brincando com as priminhas, passeando e aproveitando muitos momentos especiais com a família. A influenciadora também aproveitou para matar a saudade das amigas e de algumas comidas típicas brasileiras, como pão francês, além de frequentar seus restaurantes favoritos.

Além disso, Bruna compartilhou diversos cliques fofos de Mavie e se derreteu: "Vê se eu aguento?", declarou encantada com a filha. Nos comentários, a namorada do craque recebeu muitos elogios: “Como eu amo”, disse sua amiga e madrinha de sua herdeira, Hanna Carvalho. “Que lindas”, exaltou outra amiga da influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale destacar que Bruna Biancardi revelou que reatou seu relacionamento com Neymar Jr em julho deste ano após algumas idas e vindas. Desde então, ela passou uma longa temporada ao lado do jogador de futebol na Arábia Saudita, já que ele está se recuperando de uma lesão e se prepara para retornar aos campos com seu time, o Al-Hilal.

Neymar Jr tem affair com atriz mexicana exposto:

Neymar Jr teve seu passado exposto durante o programa de televisão espanhol ‘La Revuelta'. Isso porque a atriz mexicana Danna Paola, convidada da atração, surpreendeu ao contar que viveu um affair secreto com o jogador brasileiro. Conhecida por interpretar ‘Lucrecia’ na série ‘Elite’, a artista compartilhou detalhes de como foi o breve romance.

Durante o programa, o assunto veio à tona quando Danna foi perguntada se gostava de assistir a jogos de futebol. Aproveitando a ocasião, a atriz confirmou e revelou que estará presente na próxima partida do Real Madrid. Além disso, ela surpreendeu ao confessar que já se envolveu com um jogador de um time rival, o Paris Saint-Germain, mas que 'não repetiria' a dose.