Neymar Jr tem affair com atriz mexicana exposto ao vivo: ‘Não repetiria’

Neymar Jr tem romance secreto com atriz mexicana revelado ao vivo durante programa de TV; confira todos os detalhes

Neymar Jr teve seu passado exposto durante o programa de televisão espanhol ‘La Revuelta'. Isso porque a atriz mexicana Danna Paola, convidada da atração, surpreendeu ao contar que viveu um affair secreto com o jogador brasileiro. Conhecida por interpretar ‘Lucrecia’ na série ‘Elite’, a artista compartilhou detalhes de como foi o breve romance.

Durante o programa, o assunto veio à tona quando Danna foi perguntada se gostava de assistir a jogos de futebol. Aproveitando a ocasião, a atriz confirmou e revelou que estará presente na próxima partida do Real Madrid. Além disso, ela surpreendeu ao confessar que já se envolveu com um jogador de um time rival, o Paris Saint-Germain, mas que 'não repetiria' a dose.

"Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério", a atriz se recusou a citar nomes inicialmente.

Em seguida, Danna foi questionada se o jogador era Neymar Jr. Além de confirmar, a famosa revelou que o affair aconteceu enquanto o craque ainda jogava pelo time francês: "Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado", disse a artista, que contou o motivo pelo qual rompeu o romance: “No final das contas a profissão é muito exigente e a minha também”, disse.

“Não combinamos”, Danna declarou sobre o breve romance com o atleta. Por fim, o apresentador da atração brincou que a artista tinha tempo para se envolver com o jogador: "Sim, um pouco, na verdade. Meu Deus, nunca havia contado isso", ela caiu na risada com a revelação sobre seu passado amoroso, que ganhou repercussão nas redes sociais.

Vale destacar que, atualmente, Danna Paola está em um relacionamento com o ator americano Alex Hoyer. Já Neymar Jr. namora a influenciadora digital Bruna Biancardi. Após algumas idas e vindas, o casal reatou em julho deste ano e, hoje, vivem juntos com a filha, a pequena Mavie, que está prestes a completar um ano.

