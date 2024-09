Bruna Biancardi mostra momento fofo de Mavie com Neymar: 'A zona que fazem'

A influenciadora Bruna Biancardi caiu na risada ao mostrar a 'bagunça' feita por Mavie e Neymar Jr em novo momento encantador

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a manhã deste domingo, 8, cercada de muita fofura! Através de suas redes sociais, a namorada de Neymar Jr filmou um momento encantador do jogador de futebol com a herdeira do casal, Mavie, de 11 meses.

Em seus stories no Instagram, Bruna mostrou que a pequena estava sendo alimentada por Neymar. No registro publicado, é possível perceber que a influenciadora caiu na risada ao se deparar com a 'bagunça' entre pai e filha.

"Almoço tranquilo, de boa, né, filha?", brincou o atleta brasileiro no vídeo, mostrando a perna da bebê cheia de comida. "Agora só quer saber de comer a nossa comida e fora da cadeirinha, de preferência no colo do papai e a comida dele. A zona que eles fazem", escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Recentemente, Neymar Jr também dividiu com os seguidores um registro fofíssimo entre mãe e filha gravado por ele. Nos stories de seu perfil no Instagram, o jogador de futebol se derreteu ao mostrar a namorada ninando Mavie em seu colo em uma sala escura.

Além da pequena Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas, e de Helena, de 2 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Maisa se derrete em visita à Helena, filha caçula de Neymar Jr

Morando atualmente no Rio de Janeiro, a atriz e apresentadora Maisa Silva aproveitou sua passagem em São Paulo para realizar uma visita bastante especial à Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly com Neymar Jr. Através das redes sociais, a artista dividiu com os seguidores alguns registros do encontro, ocorrido na tarde de sábado, 7.

Em seus stories no Instagram, Maisa, que é uma grande amiga de Amanda Kimberlly, surgiu segurando a bebê no colo enquanto dava mamadeira para Helena. A pequena, inclusive, completou 2 meses de vida na última semana e ganhou uma festinha intimista da mamãe coruja.

Em outra imagem publicada por Maisa Silva, a atriz aparece sorridente ao lado da modelo e de outras duas amigas. "Visitando os amores Amanda Kimberlly e Helena", derreteu-se a famosa na legenda da foto; confira mais detalhes!