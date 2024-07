Bruna Biancardi mostra momento fofo da filha Mavie

Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais um momento fofíssimo da filha Mavie, de nove meses, fruto do seu relacionamento com Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi adora compartilhar os momentos especiais da sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 26, a influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de nove meses, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou uma foto em que a pequena aparece de costas usando um macacão com estampa do Mickey Mouse. Na imagem, Mavie aparece em pé brincando em uma cozinha de brinquedo.

"Oi, galera! Estou fazendo comidinha na minha cozinha nova", escreveu Bruna, como se fosse Mavie. Além da menina, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, que nasceu recentemente, com Amanda Kimberlly.

Mamãe coruja

Bruna Biancardi não esconde que está feliz da vida em sua reconciliação com Neymar Jr! Na última quinta-feira, 25, a influenciadora digital e modelo se derreteu ao ver o jogador de futebol levar a filha, Mavie, de apenas nove meses, para conhecer o estádio de seu clube, o Al-Hilal, durante a estadia da família na Arábia Saudita.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi compartilhou uma foto encantadora do craque segurando a filha deles no colo no vestiário do time. No registro, o jogador mostra a bebê a sua foto na televisão. Na legenda, ela se derreteu com o momento em família: “O treino do papai hoje teve reforço”, escreveu ela, que ainda acrescentou um emoji de coração.

Nos stories do Instagram, Bruna também mostrou que participou do passeio e apareceu no campo e ajudando a filha a dar alguns passinhos em um vídeo. Além disso, a influenciadora revelou que aproveitou a folga do jogador e que passaram a madrugada assistindo televisão após o dia com a pequena: “Day off. Nosso momentinho”, disse ela, na ocasião.