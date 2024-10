Bruna Biancardi curte noitada com ex-affair de Neymar. Saiba quem!

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surge em fotos de mulher que já foi affair do jogador de futebol no passado. Veja os registros

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou uma noitada na Arábia Saudita com suas amigas e uma delas chamou a atenção: Gabily, que é ex-affair de Neymar Jr. As duas foram a um restaurante com outras colegas e mostraram que são muito próximas.

Gabily e Neymar viveram um breve affair em 2020, mas que só veio à tona em 2022, quando ela falou do assunto em um podcast. “Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém! Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá”, disse ela.

Hoje em dia, Gabily é muito amiga de Neymar e, consequentemente, de Bruna Biancardi, que é a namorada do jogador e mãe de Mavie. A influencer está na Arábia Saudita para celebrar o seu aniversário e para visitar os amigos, que vivem por lá.

O look de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de 1 ano, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao surgir em novas fotos nas redes sociais do pai coruja. Nesta sexta-feira, 18, o atleta registrou o look da filha enquanto ela se divertia no camarote de um estádio na Arábia Saudita.

A bebê surgiu com um conjunto de top cropped e calça soltinha. O modelito estampado chamou a atenção dos internautas. Que tal saber o preço do look?

O conjunto usado por Mavie é de uma marca da Nova Zelândia, chamada Noni The Label. A estampa do look é inspirada no clima de Santorini, na Grécia, e desenhos de sereias. O look custa 142 dólares neozelandês - cerca de R$ 490.

Vale lembrar que Mavie completou seu primeiro ano de vida no início de outubro. A festa dela aconteceu em um resort de luxo na Arábia Saudita com a presença de amigos e familiares. O Parabéns foi cantado na praia com uma mesa do bolo decorada pela própria família com fotos da aniversariante.