Nasce Manu, filha de Branca Feres e Gustavo Frota

A ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres já é mãe pela segunda vez! Ela deu à luz Manu, sua filha com Gustavo Frota

A ex-atleta do nado sincronizado Branca Feres, que é irmã gêmea de Bia Feres, já é mãe pela segunda vez! Ela deu à luz Manu na última sexta-feira, 11, e mostrou as fotos nas redes sociais para celebrar a vida da filha.

Manu é fruto do casamento de Branca com Gustavo Frota, com quem ela também teve Nicole, de 2 anos. A bebê veio ao mundo após 40 semanas de gestação.

"Ela chegou pra conhecer o mundo em um dos dias mais especiais das nossas VIDAS! 11/10 nosso aniversário de casamento. Manuzinha decidiu vir e tornar essa data ainda mais especial, foi o nosso presente. Às 23h51, depois de muitas emoções, conversas e muita força, ela nasceu com 51 cm e 3,580 kg, parto normal, cheia de saúde e perfeita em cada detalhe! A equipe médica da nossa @draelianechaves foi mais uma vez maravilhosa, nos apoiando e cuidando de cada momento com muito carinho e profissionalismo. Nos sentimos acolhidos e tranquilos o tempo todo, o que fez toda a diferença. E obrigada demais por esses registros tão especiais @beatrizmarquesfotografia. você foi perfeita! Agora nossa família está completa! Feliz dia das crianças e feliz vida pra você, minha Manu, te amamos!", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Bia Feres também é mãe de duas crianças, Isaac, de 3 anos, e Serena, de 1 ano, frutos do casamento com Maurício Sirotsky.

O anúncio da gravidez

Branca Feres, de 36 anos, usou as redes sociais no dia 10 de abril para anunciar que está grávida pela segunda vez. A ex-atleta do nado sincronizado, irmã gêmea de Bia Feres, já é mãe de Nicole, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Gustavo Frota.

No feed do Instagram, ela postou um vídeo mostrando alguns testes de gravidez com o resultado positivo, o ultrassom do bebê, e o momento em que comemora a notícia com o marido, e celebrou o crescimento da família

"Estamos em êxtase! Amor que não cabe mais no peito", escreveu Branca na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs. "Parabéns!!!!!! Melhor notícia", disse a atriz Sthefany brito, que também anunciou a segunda gestação recentemente. "Que linda... filho (a) é sempre um benção de Deus", falou uma seguidora. "Que venha com muita saúde", desejou outra.