Bia Miranda revela desejo inusitado durante segunda gravidez: 'Do nada'

Grávida do segundo filho, a ex-A Fazenda Bia Miranda contou que sentiu desejo inusitado de comer dois alimentos específicos juntos

Ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda está vivendo uma segunda gestação bem diferente da primeira. Mãe do pequeno Kaleb, de 7 meses, fruto da antiga relação com DJ Buarque, a influenciadora digital está à espera do segundo filho com Samuel Sant'Anna.

Na tarde de terça-feira, 14, Bia usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um desejo inusitado que surgiu em seu período de gravidez. Por meio de seus stories no Instagram, a neta de consideração de Gretchen contou que sentiu vontade de comer dois alimentos juntos: salgadinho com hambúrguer.

Realizando o desejo de grávida, Bia Miranda publicou uma foto mostrando o lanche que preparou. "Do nada me deu vontade de comer batata com lanche", escreveu a influenciadora digital na legenda.

Em seguida, a jovem ainda compartilhou um vídeo gravado pelo namorado, Samuel, onde ela aparece comendo os alimentos com bastante vontade, acompanhado de um suco natural. Vale lembrar que, até o momento, o casal não confirmou oficialmente qual é o sexo do bebê.

Bia Miranda, no entanto, acredita que será mãe de uma menina, uma vez que os sintomas da gravidez são diferentes dos que sentiu em sua primeira gestação, quando gerou um menino. Caso o palpite da influenciadora se confirme, a bebê se chamará Maysha.

Bia Miranda revela desejo inusitado durante segunda gravidez - Reprodução / Instagram

A briga entre Bia Miranda e DJ Buarque

O conflito entre Bia Miranda e DJ Buarque, que ficou entre os assuntos mais comentados no último domingo, 12, ganhou um novo capítulo. Tudo começou após a influenciadora digital alegar que o ex-companheiro a impedia de ver o filho, Kaleb, de 7 meses.

Buarque, por sua vez, rebateu as acusações de Bia Miranda e negou que a tenha proibido de visitar o herdeiro, uma vez que os dois moram no mesmo condomínio. Agora, em entrevista ao portal LeoDias, a ex-participante de 'A Fazenda 14' contou detalhes da briga com o músico pela guarda de Kaleb; confira detalhes!

