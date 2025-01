DJ Buarque se declara para o filho em meio à briga com Bia Miranda

Após conflito com Bia Miranda, DJ Buarque prestou uma homenagem ao pequeno Kaleb, filho do ex-casal: 'Mato e morro por você'

DJ Buarque usou as redes sociais na noite de domingo, 12, para compartilhar uma declaração especial ao filho, Kaleb, de 7 meses, fruto da antiga relação com Bia Miranda. Em seu Instagram oficial, o músico compartilhou algumas fotos com o pequeno e destacou o quanto o ama.

Nos cliques publicados, Buarque aparece em diversos momentos de diversão com o herdeiro. "Mato e morro por você, desculpa por qualquer coisa! Eu te amo carinha", escreveu ele na legenda.

A homenagem feita por DJ Buarque aconteceu logo após ele compartilhar um longo desabafo a respeito das alegações de Bia Miranda. Isso porque, de acordo com a ex-participante de 'A Fazenda 14', o ex-companheiro não estava permitindo que ela visitasse o filho.

Aos prantos, Bia Miranda contou que mora em frente a residência do herdeiro, que vive com Buarque, e, mesmo assim, é impedida de vê-lo. O DJ, por sua vez, rompeu o silêncio, rebateu as falas da influenciadora digital e contou sua versão da história.

Segundo o músico, sua única condição para que o filho possa ficar na casa de Bia seria a ausência de Samuel Sant'Anna, atual namorado da jovem, na residência. "Não existe proibição, existe um pedido. Eu não quero meu filho em um ambiente de droga, eu não quero meu filho em um ambiente de maluquice. Ela pode pegar o filho dela de 15 em 15 dias, mas eu não quero meu filho no mesmo ambiente que esse cara", declarou ele.

"O que eu mais quero é que meu filho tenha convivência com a mãe, o que eu não quero é que a mãe viva em um ambiente de drogas. Eu não proíbo de nada, apenas protejo o meu filho, como vou proteger para o resto da vida", completou DJ Buarque.

DJ Buarque celebra 7 meses do filho, Kaleb, com festinha

No dia 6 de janeiro, DJ Buarque organizou uma festinha intimista para comemorar mais um mesversário do filho, Kaleb. O pequeno, que completou 7 meses de vida, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Bia Miranda.

Em seu perfil nas redes sociais, Buarque compartilhou imagens do evento, que teve como tema o Ursinho Pooh. Nas imagens, é possível observar detalhes da decoração: balões nas cores vermelho e amarelo, além de bolo personalizado com o nome do bebê; confira detalhes!

