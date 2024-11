Bia Miranda e DJ Buarque comemoram 5 meses do filho com festinha temática

Separados, Bia Miranda e DJ Buarque se reencontraram na noite de terça-feira, 5, para celebrar os 5 meses do filho do ex-casal

Dia de festa na casa de Bia Miranda! A influenciadora digital realizou uma festinha temática na noite de terça-feira, 5, para celebrar os 5 meses do filho, Kaleb, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque.

Por meio de suas redes sociais, Bia compartilhou detalhes do evento intimista feito especialmente para o pequeno. Desta vez, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, escolheu a animação Divertida Mente como tema da comemoração.

Nas imagens publicadas, é possível notar a decoração caprichada para o mesversario de Kaleb. A festa contou com diversos balões coloridos, personagens do filme, docinhos e bolo personalizado com o nome do bebê.

Na hora de cantar o famoso 'parabéns', Bia Miranda e DJ Buarque se reuniram com o herdeiro próximo ao bolo e celebraram o momento juntos. O músico ainda fez uma declaração especial ao pequeno em suas redes sociais.

"Feliz 5 meses meu melhor amigo, a razão da minha vida, obrigado por ter chegado na minha vida pra me fazer essa companhia maravilhosa, pura e tão especial", escreveu Buarque. Vale lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da relação em agosto deste ano, após passarem cerca de um ano juntos.

Depois da separação, Bia e Buarque chegaram a trocar farpas na web. O conflito mais recente inclui o também influenciador Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, ex-namorado da famosa. Após o episódio conturbado, os pais do pequeno Kaleb já se reencontraram algumas vezes em clima de paz em prol do bebê.

Bia Miranda confirma a perda do bebê com Gato Preto

Em outubro, Bia Miranda confirmou publicamente que perdeu o bebê, fruto de seu relacionamento com Gato Preto. Em meio a polêmicas após revelar o desejo de interromper a gestação, a influenciadora digital explicou que o aborto ocorreu de forma espontânea e detalhou o momento delicado em sua vida; confira detalhes!

