Bia Miranda confirma a perda do bebê com Gato Preto: ‘Vou falar a verdade’

Após enfrentar polêmicas, Bia Miranda confirma publicamente a perda da gravidez, fruto de seu relacionamento com Gato Preto

Na madrugada desta quinta-feira, 17, Bia Miranda confirmou publicamente que perdeu o bebê, fruto de seu relacionamento com Gato Preto. Em meio a polêmicas após revelar o desejo de interromper a gestação, a influenciadora digital explicou que o aborto ocorreu de forma espontânea e detalhou o momento delicado em sua vida.

Durante uma festa de Carlinhos Maia, Bia conversava com o humorista em uma das atrações, uma roda-gigante, quando foi questionada se ainda estava grávida. Com sinceridade, a influenciadora respondeu que não, mas negou que tenha feito um aborto: “Realmente, eu fiquei. Só que eu fui no hospital e eu acabei perdendo normalmente, tá gente?”, iniciou.

Na sequência, Carlinhos perguntou se a influenciadora realmente queria interromper a gestação. Bia abriu o coração e confirmou, mas reforçou que a perda foi espontânea: “Eu queria muito. Vou falar a verdade agora, eu queria muito tirar no começo porque eu não queria ter filho dele, nem nada do tipo”, a ex-participante de ‘A Fazenda’ declarou.

“Só que quando eu fui na médica, ela falou que não tava legal, não tava redondinho, tava meio torta e eu ia perder naturalmente e realmente, acabei perdendo naturalmente”, afirmou a influenciadora digital, que terminou o relato e pediu para descer do brinquedo. Vale lembrar que Bia anunciou a gravidez no mesmo dia em que revelou o término com Gato Preto.

Na ocasião, Bia chegou a afirmar que gostaria de interromper a gestação, mas apagou o vídeo em pouco tempo. Semanas depois, ela e o influenciador reataram o relacionamento e celebraram a segunda gravidez da influenciadora digital. No entanto, eles já romperam novamente e agora a famosa acaba de confirmar que perdeu o bebê espontaneamente.

Vale mencionar também que Bia Miranda estava à espera de seu segundo filho e o primeiro fruto do seu relacionamento com Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto. O romance dos dois começou pouco tempo depois do término do namoro com DJ Buarque, com quem teve seu primeiro herdeiro, Kaleb, de quatro meses.

Bia Miranda e DJ Buarque se reúnem em celebração aos 4 meses do filho:

Bia Miranda e DJ Buarque se reencontraram recentemente para celebrar a chegada dos 4 meses do filho, Kaleb. O pequeno ganhou uma festinha com o tema do filme infantil Shrek para comemorar a data especial. Por meio das redes sociais, Bia Miranda compartilhou fotos do evento. Nas imagens, é possível perceber detalhes da decoração.