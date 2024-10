Médico explica combo de cirurgias de Bárbara Evans: 'Ajuda a recuperar'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica cirurgias feitas por Bárbara Evans e detalha o período pós-parto

Em meados de junho, Bárbara Evans (33) contou aos seguidores que havia feito uma série de procedimentos estéticos após o nascimento dos gêmeos, Álvaro e Antônio. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Nicola Biancardi explica a técnica escolhida pela modelo, conhecida como Mommy Makeover (reforma da mamãe, em português).

"É um conjunto de cirurgias plásticas combinadas que visam restaurar o corpo da mulher após a gestação. Normalmente, inclui procedimentos como abdominoplastia, mastopexia (lifting de mamas) e lipoaspiração", diz o especialista, sobre o procedimento feito por Bárbara Evans .

"A ideia é tratar áreas específicas do corpo que sofreram alterações com a gravidez, como o abdômen, os seios e os acúmulos de gordura localizada. O Mommy Makeover é personalizado de acordo com as necessidades de cada paciente, ajudando-a a recuperar sua autoestima e autoconfiança."

Leia também: Filhos gêmeos de Bárbara Evans esbanjam fofura em fotos de 'mêsversário': 'Perfeição'

Biancardi ainda explica que existem alguns tratamentos e técnicas não invasivos que podem ajudar as mães que passam pela fase do pós-parto a cuidar do corpo e recuperá-lo mais rapidamente. "Após o parto, técnicas como a oxigênio-terapia hiperbárica e a ozônio-terapia intralesional podem acelerar a recuperação", afirma.

Sobre o primeiro possível tratamento, o cirurgião explica: "A oxigênio-terapia melhora a oxigenação dos tecidos, favorecendo uma cicatrização mais rápida e eficaz, o que ajuda a puérpera a retornar às suas atividades com mais segurança."

"Já a ozônio-terapia pode ser especialmente útil para cicatrizes de cesariana, reduzindo inflamações e promovendo uma cicatrização de melhor qualidade. Essas práticas, aliadas ao descanso e uma boa alimentação, facilitam uma recuperação mais eficiente", completa ele.

Recentemente, Bárbara Evans encantou os fãs e seguidores ao mostrar as fotos da comemoração de 10 meses de vida de Álvaro e Antônio. Além dos pequenos, ela também é mãe de Ayla (2), todos frutos da relação com o empresário Gustavo Theodoro (32).

CONFIRA VÍDEO DE BÁRBARA EVANS APÓS REALIZAR CIRURGIAS: