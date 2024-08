João Gomes aponta mudanças no relacionamento com Ary Mirelle após chegada do filho

A influenciadora Ary Mirelle e o cantor João Gomes são pais de Jorge que nasceu neste ano e mudou a forma do casal lidar com o relacionamento

No último domingo (12), o cantor João Gomes celebrou seu primeiro Dia dos Pais. O cantor, que é casado com a influenciadora Ary Mirelle, se tornou pai de Jorge, de 7 meses, no início do ano e, desde então, teve o relacionamento com a esposa mudado para melhor, como ele mesmo contou para Eliana durante a exibição do Fantástico.

"A gente brigava muito e aí mudou. Mudou o nosso coração e a gente consegue se entender juntos. Acho que para o meu filho o melhor que faço é ficar muito de bem com a mãe dele, que eu amo tanto. Porém, eu só entendi isso, o que era amor, quando ele chegou", avaliou o cantor em bate-papo com a apresentadora.

Apesar de letras ousadas em suas canções, que trazer em alguns trechos menções ao ato sexual, João apontou que, no relacionamento com Ary, há coisas muito mais importantes e e relembrou de um momento fofo:

"Ontem, eu deitei com a minha esposa e meu filho no meio, eles dormiram. Nós dois poderíamos ter um momento de prazer, mas, naquela hora, eu senti uma felicidade tão grande, que foi muito melhor. Jorginho é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Parece que o amor não para de crescer dentro da gente", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Gomes 🎙️ (@joaogomescantor)

João Gomes mostra tempo de qualidade com o filho durante folga

Recentemente, o cantor compartilhou com seguidores alguns cliques divertidos ao lado do filho: "Dia de folga. Esse carinha está muito gostosão", escreveu o pai do menino.

João havia acabado de voltar de uma rotina intensa de shows e passou o máximo de tempo com Jorge, já que, da última vez, em que precisou viajar à trabalho, sofreu bastante para se despedir do pequeno e de Ary Mirelle:

"Te amamos, papai, vamos ficar com muita saudade. Vamos ficar te esperando, Deus te proteja”, escreveu Ary na época.