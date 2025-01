Após aproximação, Shakira deve ser escolhida como madrinha do bebê de Gisele Bündchen, diz site

Será? Gisele Bündchen estaria pensando em convidar Shakira para ser madrinha de seu terceiro filho após fortalecer amizade com a cantora, diz site

Discreta com sua terceira gravidez, a supermodelo Gisele Bündchen estaria considerando convidar Shakira para ser madrinha de seu primeiro bebê com Joaquim Valente. Segundo informações do site Radar Online, a dupla fortaleceu a amizade após a cantora se mudar para os Estados Unidos.

Ainda de acordo com o veículo, Gisele e Shakira teriam se aproximado especialmente após o divórcio da artista colombiana e sua mudança para Miami. "Shakira e Gisele realmente se uniram nos últimos anos. Elas se ajudaram em seus términos e a amizade tem sido uma espécie de graça salvadora para ambas", revelou a fonte do site americano.

Outra informação é a de que a gravidez teria só aumentado o laços entre as amigas. "E agora que Gisele está grávida , ela está se apoiando ainda mais em Shakira. Elas conversam o tempo todo, não importa onde estejam no mundo. Gisele não tem muitas amigas próximas e é raro ela deixar alguém novo entrar. Mas Shakira está em seu círculo íntimo agora, e Gisele está falando sobre querer dar a ela a honra de ser uma das madrinhas de seu bebê. Isso diz muito sobre o quanto ela valoriza Shakira e quer que ela faça parte disso.", disse o informante.

Vale lembrar que a gestação de Gisele foi divulgada em outubro de 2024. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, do antigo casamento com Tom Brady, ela espera o seu terceiro filho, fruto do atual namoro com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Reflexão

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais no último dia 3 para fazer sua primeira publicação do ano de 2025. No feed de seu Instagram, a famosa celebrou a chegada do ano novo e desjou uma "jornada extraordinária pela frente."

Nos registros compartilhados no Instagram, a modelo mostrou ma selfie, uma foto do céu e uma imagem em que aparece de costas para a câmera e de frente para o pôr do sol. "Um novo ano é um momento especial para refletir sobre tudo o que aprendemos e sobre as novas coisas que queremos criar em nossas vidas", iniciou na legenda.

E completou: "Cada um de nós é responsável por onde escolhemos focar nossa energia e pelo que criamos. Que você escolha nutrir sua energia de maneiras que preencham seu coração com amor e compaixão—por você mesmo e pelos outros", continuou, finalizando: "Desejo a você infinitas bênçãos e uma jornada extraordinária pela frente. Vamos fazer de 2025 um ano incrível! Enviando muito amor a todos."

