Zezé Di Camargo mostra reencontro com a filha após sete dias separados

Após uma semana longe da filha e de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo mostra reencontro com a bebê e encanta; veja as fotos do momento

O cantor Zezé Di Camargo encantou ao postar novas fotos com a filha. Nesta sexta-feira, 18, o sertanejo reencontrou a bebê, Clara Lacerda Camargo, de três meses, e a esposa, Graciele Lacerda, após sete dias longe.

Fazendo shows, o famoso falou sobre a música ser parte importante em sua vida, mas a família ser seu grande amor. Com a herdeira caçula no colo, o artista esbanjou fofura em sua rede social com a pequena exibindo suas bochechas.

"Depois de sete dias longe, fazendo shows, elas vieram me encontrar! A música me move, mas os amores que temos em nossas vida são o sentido de tudo", escreveu ele na legenda.

Quem acompanha Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na rede social sabe que, com frequência, ele surge com a bebê nos braços. Inclusive, várias vezes, os internautas apontaram forte semelhança de Clara com o pai e o avô.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda fala sobre a filha ser a 'cara do avô'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou sobre a filha deles, Clara Lacerda Camargo, ser muito parecida com o avô falecido, Francisco Camargo. Recentemente, a influenciadora digital postou um clique da pequena sorrindo e depois de ver os comentários resolveu compartilhar que também acha a bebê a cara do senhor.

Em seus stories, a empresária comentou que em vários momentos olha para a menina e nota as semelhanças com Francisco. "Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", apontou. Veja mais aqui!