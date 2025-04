Nadja Haddad vibra com conquista do filho prematuro: ‘Evolução'

Nadja Haddad emociona seus seguidores ao mostrar sua alegria ao ver novidade no crescimento do filho José, que nasceu prematuro e ficou na UTI Neonatal

A apresentadora Nadja Haddad emocionou seus seguidores ao celebrar uma nova conquista no desenvolvimento do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan. Nesta sexta-feira, 18, o bebê, que nasceu prematuro e ficou na UTI Neonatal por alguns meses, conseguiu virar sozinho.

Este movimento é importante para o desenvolvimento dos bebês e demonstra que ele está crescendo dentro do previsto. Com isso, a mãe coruja apareceu vibrando muito com a conquista do filho.

Ela mostrou as imagens nas redes sociais e explicou o motivo de sua alegria. “O que para bebês que nasceram ‘a termo’ pode parecer comum, simples e óbvio, para prematuros extremos é uma conquista que marca uma evolução maravilhosa! Josézinho virou sozinho! Ele conseguiu! Obrigada, Senhor! Aos poucos, com dedicação, paciência e muito amor, José está vencendo a prematuridade! Como orei por essa conquista”, disse ela.

Nadja Haddad passa por cirurgia

A apresentadora Nadjad Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, revelou que passou por uma cirurgia no último final de semana. Ela realizou um procedimento cirúrgico no abdômen para fechar a diástase e remover uma hérnia umbilical, sendo que ambas surgiram após a gestação. Nadja teve filhos gêmeos, José e Antônio, em 2024. O bebê Antônio faleceu com poucas semanas de vida e o bebê José ficou alguns meses na UTI Neonatal, mas já está em casa com a família.

Durante sua recuperação do pós-parto, ela descobriu a diástase e a hérnia em uma consulta médica e decidiu procurar um cirurgião para resolver a questão antes que se tornasse uma complicação de saúde. Nas redes sociais, a comunicadora contou os detalhes que a levaram para a cirurgia e como está sendo sua recuperação. Veja o relato!

