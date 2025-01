Grávida, Gisele Bündchen reflete sobre chegada de 2025: 'Momento especial'

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para fazer sua primeira publicação do ano de 2025

A modelo brasileira Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para fazer sua primeira publicação do ano de 2025. No feed de seu Instagram, a famosa celebrou a chegada do ano novo e desjou uma "jornada extraordinária pela frente."

Nos registros compartilhados no Instagram, a modelo mostrou ma selfie, uma foto do céu e uma imagem em que aparece de costas para a câmera e de frente para o pôr do sol. "Um novo ano é um momento especial para refletir sobre tudo o que aprendemos e sobre as novas coisas que queremos criar em nossas vidas", iniciou na legenda.

E completou: "Cada um de nós é responsável por onde escolhemos focar nossa energia e pelo que criamos. Que você escolha nutrir sua energia de maneiras que preencham seu coração com amor e compaixão—por você mesmo e pelos outros", continuou, finalizando: "Desejo a você infinitas bênçãos e uma jornada extraordinária pela frente. Vamos fazer de 2025 um ano incrível! Enviando muito amor a todos."

Vale lembrar que Gisele está grávida. Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, do antigo casamento com Tom Brady, ela espera o seu terceiro filho, que é fruto do atual namoro com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Onde deve acontecer o parto do terceiro filho de Gisele Bündchen?

De acordo com a revista People, a estrela pretende dar à luz em casa. O nascimento do terceiro filho dela deve acontecer na mansão de R$ 70 milhões dela em Miami, nos Estados Unidos. Vale lembrar que a modelo já tem experiência com parto domiciliar, sendo que seus filhos nasceram de forma natural, sem anestesia e em casa.

Em 2010, Gisele falou sobre a escolha pelo parto domiciliar. “Queria estar plenamente consciente e não sob efeito de medicamentos. Preparei-me intensamente com yoga e meditação para ter um parto tranquilo em casa”, afirmou ela.

