À espera do primeiro filho, Gabi Prado revela sexo e nome do bebê

Ao lado do marido Thiago Gomes, Gabi Prado viveu um momento emocionante ao descobrir o sexo do primeiro filho. A famosa também revelou o nome do bebê

Em suas redes sociais, Gabi Prado sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A digital influencer está radiante desde que descobriu que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Thiago Gomes.

Nesta quinta-feira, 27, o casal descobriu junto o sexo do bebê. Thiago e Gabi surgiram de roupas todas na cor branca e abriram uma mala também branca.

Dentro da mala, havia diversos itens na cor azul, revelando que o casal terá um menino, que se chamará Bento. Se fosse menina, o nome escolhido seria Tereza.

"Até agora o dia mais emocionante de nossas vidas! Confesso que no início eu queria descobrir o sexo só no parto! Meu marido não aguentava mais de ansiedade e eu estava super tranquila, pois meu desejo sempre foi de ser mãe, não importava se fosse de um menino ou de uma menina. Foi aí que eu sentia pelo que aprendi com minha avó a olhar o sexo pela barriga e pelo formato tinha certeza que era uma menina, já o Thiago sempre soube que era menino, porque quando era mais novo, ele subiu o monte e lá uma mulher fez a ele uma revelação de toda a vida dele! E, nessa revelação lá estávamos eu e o Bento! Sim, o Bento! Foi aí que a ansiedade tomou conta e precisávamos descobrir", escreveu Gabi na publicação.

Em seguida, ela mostrou que a família já está prontíssima para receber o novo integrante. "Nosso menino Bento, que já é mais amado disparadamente que o RBD! Vem, Bento Prado Gomes! Sua mamãe, papai, Dina e Cerveja te aguardam ansiosamente, nosso baby dino", concluiu.

Desabafo

A digital influencer publicou algumas fotos em que aparece exibindo a barriguinha da gravidez e fez um longo desabafo. "De coração: Esse bebê que está aqui vai virar o meu verdadeiro propósito! Só eu e Deus sabemos das minhas batalhas, e Ele sempre se mantém aqui! Não sei se é certo ou errado, mas agora eu faço tudo por ele e para ele! Do dia para noite, ele me deu um novo sentido. Com toda dificuldade que passei e passamos, ele veio para me salvar. Nos salvar", começou ela.

Em seguida, Gabi revelou que sente medo da nova fase. "Confesso que, por ser borderline, tenho um medo muito grande, mas trabalho todos os dias incansavelmente para me manter estável e ser a melhor mãe do mundo! Eu passei da solidão à solitude e sempre voltava para a solidão, mas agora eu sei que não sou mais sozinha! Parei de trabalhar, parei minha vida. Muitos desacreditaram da minha saúde mental, nem sequer respeitaram ou respeitam até hoje. Foi tão doloroso perceber que quase não tenho amigos e que família é o que a gente constrói. Agora, mais do que nunca, cada dedinho que faço aqui dentro me dá forças para continuar".

Em seu relato, ela também confessou que pensou em não expor a gestação. "Confesso que não queria expor, mas a barriga já não tem como esconder. Espero que tenham paciência comigo, mãe de primeira viagem, porque eu nunca mais posso querer desistir! 'Ah, mas era só não ter revelado'. Depois de quase três meses pensando, esse direito é meu, do meu marido, da minha família! Eu queria ter escrito somente o que todas as blogueiras escrevem: Somos cinco! A família cresceu! Mas não consegui. Eu precisava pedir, mais uma vez, respeito e que, a partir de hoje, depois desse relato, eu nunca mais tenha que desistir de nada por conta da internet! É caro se curar. E sim, eu estou muito feliz e vivendo o meu maior sonho! Obrigada a todos pelas mensagens, pelo amor e por torcerem pela minha felicidade… Vem um(a) baby Dine por aí! Com amor, Gabi", concluiu.

