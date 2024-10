Andressa Ganacin revela emoção ao amamentar a filha pela primeira vez: ‘Consegui’

Andressa Ganacin compartilha momento emocionante ao amamentar a filha prematura, Sarah, que está internada na UTI Neonatal

Na última terça-feira, 09, Andressa Ganacin compartilhou com seus seguidores alguns dos momentos ao lado da filha, Sarah, que nasceu prematura e permanece na UTI neonatal. Em meio aos registros, a influenciadora digital se emocionou ao revelar a alegria de amamentar a pequena pela primeira vez após o susto com sua chegada precoce.

Nos stories do Instagram, Andressa, que deu à luz a sua pequena no dia 25 de setembro, compartilhou um resumo dos dias que passou com a filha na unidade de terapia intensiva. Além de celebrar a recuperação da bebê, a influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil também comemorou por conseguir amamentá-la pela primeira vez.

Nos primeiros dias, Andressa enfrentou dificuldades para produzir leite e compartilhou que sentiu culpa por não conseguir amamentar a filha. Contudo, com o passar do tempo, ela conseguiu alimentar a herdeira, que continua se desenvolvendo na incubadora: “Consegui amamentar a Sarah pela primeira vez. Dia 03/10”, a influencer comemorou.

Na sequência, Ganacin justificou a decisão de esperar para compartilhar sobre a chegada da filha e os desafios de seus primeiros dias de vida: “Agora vocês entenderam porque não conseguimos vir aqui contar antes? Foram dias muito difíceis por aqui! Altos e baixos! Mas Deus nos guiando, amparando e conduzindo a todo momento!”, contou.

“Gratidão, Gratidão, Gratidão por todas as energias positivas, orações e todo o carinho! Vocês não tem noção do quanto isso está sendo importante para nós três! Sarah está evoluindo a cada dia, no tempo dela, e nós estaremos aqui acompanhando e vibrando em cada passo, até o dia que o Senhor preparar a nossa alta!”, Andressa escreveu.

O que aconteceu com Andressa Ganacin?

Com exclusividade na CARAS, Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou a influencer para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia. No final de setembro, Andressa foi em uma consulta de rotina com sua obstetra quando descobriu que estava com a pressão alta.

Já internada na UTI, a influencer foi medicada, mas seu quadro não melhorou e o casal ficou apreensivo. Quando a pressão de Andressa se estabilizou, os médicos fizeram exames na bebê e perceberam que era a hora de realizar o parto. Andressa recebeu alta poucos dias depois, mas Sarah permanece internada e seu quadro está evoluindo bem.